WhatsApp: nueva función “Lista negra” evitará que te agreguen a grupos que no quieres [FOTOS]

Desde febrero se sabe que WhatsApp viene trabajando en nuevas funciones que pronto serán añadidas para todos sus usuarios en el mundo. Uno de estos nuevos métodos evitará que cualquier persona pueda añadirte a un grupo.

Esta función ya hizo su aparición en el mes de abril, pero solo para los usuarios de la India. Ahora WABetaInfo informa de que el trabajo continúa internamente. Todavía no está listo, pero es posible que la función cambie ligeramente con respecto a lo que habíamos visto hasta el momento.

Cuando conocimos esta función de WhatsApp, suponía un nuevo apartado llamado Grupos en las opciones de privacidad, en la que podía elegir quién te podía añadir a grupos: cualquier persona, tus contactos o nadie. Si alguien intentaba añadirte a un grupo sin tu permiso, en su lugar recibiría una invitación por mensaje, que caduca a las 72 horas.

Según WABetaInfo, estas opciones están cambiando en las últimas pruebas de Facebook. No existe ahora la opción ‘Nadie’, que se ve reemplazada por una “Lista negra” que se ve traducida en la opción “Mis contactos excepto”. Es decir, no hay ya un modo de evitar por completo que te añadan a grupos en WhatsApp, sino que deberás bloquear proactivamente a ciertas personas.

La opción por el momento no está activa, de modo que no podemos saber cuál será la implementación final, si bien las investigaciones de WABetaInfo parecen indicar que evitar a que te añadan a grupos no será tan fácil como esperábamos, especialmente si tienes una lista extensa de contactos en WhatsApp.

Otros apartados de privacidad de WhatsApp ya cuentan con una opción “Mis contactos excepto…” como es el caso de la privacidad de los estados. Al elegirlo se muestra una lista con los contactos y debes marcar cuáles quieres añadir. Para lograr el mismo efecto que el “Nadie” deberías añadir a la lista a absolutamente todos tus contactos.

Entérate con quién chatea tu pareja

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas; sin embargo, pocos saben los trucos secretos que oculta, uno de ellos te permite conocer con quién chatea tu pareja y si quieres saber este método oculto, entonces presta mucha atención.

Como podrás apreciar en el siguiente video, este truco de WhatsApp solo está disponible para los teléfonos con sistema operativo Android, así que, si tienes un iPhone u otro dispositivo desarrollado por Apple, lamentablemente no podrás hacerlo.

Recupera una conversación borrada accidentalmente

Si por algún motivo borraste una conversación de WhatsApp con fotos y videos muy importantes, entonces tienes que saber que existe un truco muy sencillo que te permitirá recuperarlos. A continuación, te vamos a enseñar cómo.

El truco secreto, que pocas personas conocen, solo funciona si el usuario de WhatsApp realizó una copia de seguridad de la aplicación de mensajería instantánea. Si cumples este requisito, no dudes en revisar este video para más detalles.

¿Cómo ocultar el ‘en línea’?

Aunque no lo creas, existe un truco secreto de WhatsApp, que pocos usuarios conocen, que te permite ocultar el ‘en línea’ y el ‘escribiendo’ a tus amigos que te tengan como contacto en la aplicación de mensajería instantánea.

Si quieres conoce este fantástico truco secreto de WhatsApp, que te permitirá ser ‘invisible’, entonces no dudes en revisar el siguiente video, el cual no tardó en hacerse tendencia en las redes sociales, especialmente en YouTube.