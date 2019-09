Twitter: Usuarios reportan inconvenientes para poder apreciar imágenes y videos [FOTOS]

Facebook e Instagram tienen a millones de usuarios que tienen a dichas marcas como sus redes sociales predilectas, debido a la facilidad para publicar fotos y videos, no obstante, hay un público cautivado por Twitter, por ser una plataforma donde no es necesario los adornos, sino el texto corto y certero.

Precisamente, desde mediados del domingo 15 de setiembre, decenas de usuarios han venido reportando problemas para poder visualizar las imágenes y videos en Twitter. “Mi timeline está lleno de publicaciones del concierto y no puedo ver ninguna”, escribió lamentándose una usuaria identificada como @ValeskaVR.

“Los técnicos de la empresa de telecomunicaciones reiniciaron mi servicio y se hizo todo lo que se pudo. El problema no va por ahí, parece que es de los servidores mismo de Twitter”, publicó Patricio Valderrama, geólogo y divulgador de ciencia, además añadió que todo indicaría que el problema solo sucede en Perú.

Asimismo, la dificultad para divisar los archivos visuales en Twitter, conforme lo detallado en publicaciones de decenas de usuarios, fue un dilema tanto para la versión en equipos celulares y ordenadores.

Desde el perfil oficial de Twitter todavía no han emitido algún comentario acerca de los problemas para apreciar las imágenes y clips en el servicio de microblogging, cuya sede central se ubica en San Francisco, California, en Estados Unidos.

“No me carga ninguna foto. Twitter arregla tus algoritmos”. “Gente no me carga ninguna foto o video, qué está pasando y por qué soy la única que se queja”. “No me carga Twitter, pensando seriamente en desinstalarlo”, fueron algunos de los reclamos, por parte de usuarios de la red social.

A finales de agosto, usuarios de Twitter provenientes del Reino Unidos, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Brasil y Argentina reportaron la caída masiva del servicio al aparecer un mensaje de error al intentar acceder a la plataforma virtual.