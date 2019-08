¿Huawei Mate 30 llegará con Android? Compañía china da la respuesta oficial [FOTOS]

En las últimas horas, Huawei nuevamente está en el centro de la polémica tras las declaraciones de un vocero de Google a la agencia de noticias Reuters que señalaba que la fabricante china no podría utilizar el sistema operativo Android en su nuevo smartphone de gama premium que está próximo a lanzar.

Sin embargo, la compañía se acaba de pronunciar sobre lo que realmente sucede con el Mate 30. “Huawei no comenta sobre rumores acerca de próximos productos, o de productos que no se han anunciado. Sin embargo, podemos asegurar que seguimos comprometidos con el uso del ecosistema de Android para nuestros smartphones, a menos de que las restricciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos no lo permitan”, aclara la fabricante de móviles.

Según lo declarado por el vocero de Google, Huawei no cuenta con autorización para usar Android en sus móviles Mate 30 ya que al ser un nuevo producto no está dentro de la extensión de la licencia temporal que acaba de conceder Estados Unidos a la empresa china.

Tanto Google y Huawei en más de una ocasión han expresado su deseo de que los teléfonos del fabricante chino operen bajo Android por lo que ambas compañías estarían viendo la forma de que el Mate 30 pueda ser lanzado al mercado sin ningún problema.

El Huawei Mate 30 es uno de los móviles más esperados de la segunda mitad de 2019. Además esta smartphone sería el encargado de estrenar el nuevo procesador de la fabricante asiática, Kirin 990. Entre otras especificaciones, la versión estándar tendría una batería de 4,200 mAh y el Mate 30 Pro contará con una batería de 4,500 mAh.