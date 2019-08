Smartphone: conoce a las 5 mejores apps para grabar la pantalla en Android [FOTOS]

El formato de las “stories” cada vez es más popular, hecho que ha generado que las principales redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp ya la tengan incluida. En ella, los usuarios suelen subir fotos y pequeños videos de lo que están haciendo. Sin embargo, a veces con nuestro smartphone también queremos presumir el video musical o serie que estamos viendo a través de nuestras historias.

Para hacer esto último debemos grabar la pantalla y existen métodos infalibles para hacerlo. En este artículo te mostraremos las mejores aplicaciones para grabar la pantalla en nuestro smartphone Android que son sencillas de usar y no tienen limitaciones excesivas en sus versiones gratuitas.

AZ Video Recorder

AZ Recorder es una de las más aplicaciones grabadoras populares en Google Play, probablemente pues incluye varias funciones añadidas sin llenarlo todo de publicidad (que tiene una buena dosis, no obstante). Uno de estos añadidos es importante: el streaming en directo del móvil a Facebook, YouTube y Twitch.

Lollipop Screen Recording

Esta aplicación no requiere Lollipop y funciona en versiones posteriores. El nombre proviene de que usa el sistema nativo para grabar video introducido en Lollipop. Es una app relativamente sencilla, te permite elegir la resolución el bitrate y mostrar la cámara superpuesta.

Grabador de pantalla con audio

Esta aplicación nos hace dudar de si estamos viendo doble. Desde su botón flotante, también puedes iniciar una transmisión en directo, en este caso en YouTube, Facebook, Twitch y Twitter. Curiosa es la grabación en formato GIF y bastante útil es el editor de video.

Super grabador de pantalla

Esta aplicación también cuenta con un botón flotante desde el que acceder a las funciones principales, incluyendo en este caso la posibilidad de activar o desactivar la superposición de la cámara y un editor de pinceles, para señalar o dibujar cosas sobre la pantalla mientras grabas. Su editor de video es un poco más básico que las otras apps.

Screen Recorder

Que no te engañe el icono, esto no es Google Duo. Es una app grabadora pantalla relativamente sencilla y que en este caso no cuenta con un botón flotante, sino una barra flotante. Las opciones son las que hemos visto en otras ocasiones: grabar pantalla, hacer una captura de pantalla, ir a los ajustes o cerrar la barra. No hay un editor de video completo como en otras aplicaciones, aunque sí es posible recortar las grabaciones.