Huawei: “Podemos fabricar todos los chips de alta gama nosotros mismos” [FOTOS]

Si bien el veto de Estados Unidos a Huawei ha generado que empresas estadounidenses rompan con la fabricante asiática para cumplir con las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump; el fundador y CEO global de la empresa china, Ren Zhengfei, señaló que están en la capacidad de fabricar sus propios chips de alta gama.

“Aunque el suministro por parte de nuestros socios no fuera suficiente, no tendremos problemas. Esto se debe a que podemos fabricar todos los chips de alta gama nosotros mismos. En el “periodo de paz” adoptamos una política de “1+1”, esto quiere decir que la mitad de nuestros chips provenían de compañías estadounidenses y la otra mitad de Huawei. No podemos estar aislados del mundo”, expresó en declaraciones a la revista norteamericana Paper.

Asimismo, aclaró que Huawei tiene una relación cercana con las compañías estadounidenses que es el resultado de varias décadas de esfuerzo por ambos lados. “Mientras que estas compañías obtengan la aprobación de Washington, nosotros les continuaremos comprando en grandes cantidades. Puede darse el caso de que no obtengan la aprobación rápidamente. Tenemos formas para sobrellevar este periodo de transición”, resaltó.

Ren Zhengfei también indicó que Huawei no tiene la intención de dejar de usar los componentes de las compañías estadounidenses porque esperan que las compañías estadounidenses puedan seguir siendo sus proveedores, para que puedan servir a la humanidad en conjunto. “Anteriormente, hemos compartido información sobre nuestro desarrollo de chips con nuestros proveedores. Incluso hemos compartido nuestros resultados de investigación con ellos”, agregó.

¿Este veto generará impacto en Huawei?

Ren Zhengfei sostuvo que ciertamente serán capaces de continuar atendiendo a sus clientes. “Nuestra capacidad de producción en masa es enorme, y haber puesto a Huawei en la “Lista de Entidades” no tendrá un gran impacto sobre nosotros. Estamos progresando con nuestras licitaciones a nivel mundial”, indicó.