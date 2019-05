Huawei: ¿Qué pasará con YouTube, Google Maps y Gmail en sus smartphones? [FOTOS]

El veto de Google a Huawei ha generado una gran polémica en todo el mundo y si bien el Gobierno de Estados Unidos ha decidido aplazar su sanción a la marca asiática por 90 días, es inminente que esta rompa sus relaciones del todo con las compañías norteamericanas, entre ellas, la gigante tecnológica que tiene bajo su mando a aplicaciones y servicios como YouTube, Google Maps y Gmail.

Huawei ha mandado un mensaje tranquilizador señalando que continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicio post-venta para todos los usuarios existentes de móviles y tablets Huawei y Honor, cubriendo los que se hayan vendido o sigan actualmente en stock en todo el mundo. Incluso, el propio Google señaló que mientras sigan cumpliendo con los requisitos impuestos por el gobierno de Estados Unidos, servicios como el Google Play seguirán funcionando en los dispositivos de la marca asiática.

Huawei le dirá adiós a YouTube, Google Maps y Gmail

Huawei sigue con sus planes y ello fue reafirmado con el lanzamiento de sus nuevos móviles ‘Honor’, que cuentan con sistema operativo Android. No obstante, no se tiene conocimiento si Google seguirá proporcionado su sistema operativo a estos celulares, ya que en unos meses se lanzará oficialmente Android Q.

Una cosa es que ahora mismo los updates para las apps de Google y Android sigan llegando, y otra es que también estén disponibles en la gran actualización de Android. Esto lleva a preguntarnos sobre qué sucederá con las apps más usadas de Google como YouTube, Google Maps y Gmail. La respuesta para los usuarios no es nada alentadora ya que ha quedado claro que Huawei no tendrá acceso a la Google Play Store, la tienda de Android, cuyo servicio desaparecerá de los móviles de la compañía asiática.

Esto quiere decir que si tienes un Huawei P30, este seguirá teniendo acceso a la versión Android disponible a través de código abierto, pero puede que a finales de año no puedas actualizar a Android Q y, por tanto, tengas apps que estén desactualizadas o que directamente no funcionen porque necesitan el nuevo SO para ello.