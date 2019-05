YouTube: Cambio radical en su interfaz sorprenderá a usuarios [FOTOS]

Google viene implementando una profunda renovación de sus servicios y ahora está experimentando cambios en YouTube para Android, una de sus aplicaciones más populares, que a su vez es una de las más utilizadas en el mundo. La plataforma de videos en donde los usuarios pueden encontrar todo tipo de contenidos

Muchos han sido los usuarios que venían pidiendo una mejora en la interfaz, sobre todo cuando se reproducen los vídeos en el formato horizontal. Pues bien, parece ser que YouTube ha escuchado las peticiones de sus clientes y acaba de estrenar una nueva funcionalidad que le da importancia al consumo de contenido a toda pantalla.

El cambio más importante que parece traer consigo una de las últimas versiones de YouTube es una renovada interfaz para el modo de reproducción a pantalla completa. Según se puede ver en la imagen capturada, la pantalla final de cada vídeo ahora pasará a mostrar más información relevante para el usuario, como un carrusel de vídeos relacionados, la posibilidad de puntuar o compartir el vídeo, o un acceso directo que permite suscribirse al propio canal.

YouTube implementa nuevos botones en el formato a pantalla completa

La plataforma de videos más grandes del mundo se sigue actualizando y ha implementado algunos cambios que no pasarán desapercibidos para los usuarios. YouTube ha agregado tres botones en el formato horizontal de reproducción. Es decir, ahora tendremos más a mano dichos botones cuando estemos reproduciendo un video a pantalla completa.

Estos nuevos botones aparecen cuando se desliza el dedo desde abajo hacia arriba en cualquier video que estemos reproduciendo a pantalla completa en YouTube. Asimismo, a partir de ahora ya se podrá interactuar con el contenido sin tener que acceder al formato vertical gracias a cuatro botones: Me gusta, No me gusta, Compartir y Guardar.

¿Ya puedes disfrutar de estos cambios de YouTube?

Esta nueva versión de YouTube para Android aún no está disponible para todos los usuarios, pero si quieres disfrutar de estas nuevas características es necesario descargar la versión v14.19.54 beta o la 14.20.50 beta de la aplicación. Parece que estos cambios irán llegando a todos los dispositivos de forma gradual. En general, estas pequeñas actualizaciones mejorarán en muchos niveles la comodidad de los usuarios.