Facebook renueva toda su interfaz para smartphones y así luce el radical cambio [VIDEO]

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció en la última conferencia anual para desarrolladores, el evento F8 2019, las diversas novedades que se introducirían en la plataforma social y la que más causó sorpresa fue la presentación de la remodelación radical que sufriría su interfaz, tanto en la versión web como en la aplicación móvil.

Así es, Facebook desde este mes estrena nuevo diseño y resalta por ser más minimalista. De acuerdo a lo señalado por Zuckerberg, este significaría “el mayor cambio que hemos hecho en la app y la web de Facebook en los últimos 5 años”. Asimismo, durante las siguientes semanas la red social irá añadiendo nuevas funcionalidades.

Facebook ha llevado a cabo una reestructuración en su logotipo, la cual incluye una nueva paleta de colores. Ahora se aprecia un azul más claro, tomando el tono de Messenger. Además, el famoso símbolo de la “f” luce unos bordes más redondeados y ha sido centralizado, pero ya no dentro de un cuadrado, sino que está al interior de un círculo.

Las cuentas oficiales de la marca en las plataformas de Facebook y Twitter ya han sido actualizadas con el nuevo logotipo de la compañía.

Desde que Facebook anunció, a inicios de mayo, el radical cambio que sufriría su interfaz, esta se irá implementando progresivamente en todos los dispositivos. Ahora, tras la última actualización de la aplicación móvil, algunos usuarios peruanos ya han advertido el rediseño de la plataforma.

Las nuevas características que se han incorporado están enfocadas en un criterio de socialización, por eso han brindado mayor protagonismo a los grupos y ahora cuentan con una pestaña propia que está ubicada al lado de los íconos de Inicio y Notificaciones.

El cambio más resaltante es que la antigua barra azul superior ha sido reemplazada por una en color blanco y con íconos minimalistas. Esta nueva versión de Facebook también ha dado mayor énfasis a la sección de Historias.

