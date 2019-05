Motorola: filtraciones revelan todo el diseño del Moto E6 [FOTOS]

Motorola se encuentra trabajando en su próximo teléfono de gama baja: el Moto E6. Y como es usual, las filtraciones que buscar exponer mayores detalles sobre las características de este nuevo terminal no se han hecho esperar.

Algunas de las especificaciones del dispositivo ya se habían ido rumorando a finales del mes de abril, pero ahora se conocen más detalles sobre el próximo teléfono económico de Motorola. A través del portal 91mobiles, se publicaron imágenes exclusivas que dejan al descubierto el diseño completo del Moto E6.

Los rendes del Moto E6 dejan entrever que la cámara principal solo contará con un sensor quizás de 13 megapíxeles y estaría ubicada en la esquina superior derecha, junto a un flash LED debajo. Mientras que la cámara frontal sería de 5 megapíxeles. Con respecto a la pantalla, esta posiblemente sería de 5,45 pulgadas y tendría una resolución HD+.

Por otro lado, los biseles lucen más gruesos que los vistos en el Moto E5 y el dispositivo tampoco contaría con un sensor de huellas dactilares integrado en la parte trasera. Lo que sí integrará es el conector para auriculares de 3.5mm, el cual estará en la parte superior del teléfono.

Con respecto a las especificaciones técnicas, el primero en filtrar detalles más precisos al respecto fue Mishaal Rahman, editor jefe de XDA Developers, a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Motorola Moto E6 ("surfna")

* Launching in U.S. on carriers (not sure which ones)

* 32-bit Qualcomm Snapdragon 430

* 2GB RAM

* 16/32GB storage

* 13MP f/2.0 S5K3L6 rear camera

* 5MP f/2.0 S5K5E9 front camera

* Android 9 Pie

* 5.45" 720x1440 display (not 100% sure on this one)