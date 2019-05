Spotify: descubre el genial truco para bloquear un artista o banda que no te agrada [FOTOS]

No es raro estar escuchando Spotify tranquilamente, y de pronto toparte con esa canción de ese artista o banda que no toleras. Ya sea en una lista de género, en el Descubrimiento Semanal u otras opciones, no es agradable, mucho menos cuando estás ocupado y no puedes cambiar de pista inmediatamente.

Spotify es consciente de que ello puede ser una gran molestia para sus usuarios y da la opción de bloquear a ciertos artistas. De hecho, esta opción ha sido bastante solicitada desde hace tiempo por los usuarios de la aplicación.

En ese sentido, tendrás que usar la versión de aplicación móvil de Spotify, ya sea en IOS o Android, si quieres bloquear completamente a un artista o una banda. Para hacerlo solo debes abrir Spotify en tu iPhone, iPad o dispositivo Android.

Después, tendrás que hacer una búsqueda del artista que quieres bloquear. Luego, debes seleccionarlo en la columna “Artista”. Esto abrirá tu “página de inicio” en Spotify. En dicha página, debes seleccionar el icono de tres puntos suspensivos. Los cuales están en la esquina superior derecha de la pantalla.

Ahora en la lista emergente, debes seleccionar la opción “No reproducir este artista”. Asimismo, aparece un mensaje de confirmación en tu pantalla. A partir de ahora, en el futuro, si tú o alguien que use tu cuenta intenta reproducir el artista que has bloqueado aparecerá un mensaje de error.

Si alguna vez decides desbloquear a un artista o banda que has bloqueado en el pasado. Todo lo que tienes que hacer es regresar a la “Página de inicio” del artista en Spotify y una vez más debes hacer clic en los tres puntos suspensivos. De igual manera, debes seleccionar la opción “Eliminar de la lista de opciones”, ello eliminará el bloqueo del artista en cuestión.