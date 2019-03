Facebook: ¿Qué es el código de error 2 que no permitiría iniciar sesión en la red social?

Se cayó Facebook por el código error 2 | Desde aproximadamente el mediodía (horario peruano), la red social más popular del mundo, creada por Mark Zuckerberg sufre fallas que no permite el inicio de sesión de sus millones de usuarios en gran parte del planeta.

Si bien muchas personas ya no sufren dicho desperfecto en sus respectivas cuentas, todavía hay otros que sí. Vale mencionar, que, de cualquier forma, los que ya pueden entrar a sus usuarios, no pueden escribir con comodidad sus publicaciones y comentarios.

Al intentar hacerlo, el sitio te presenta el siguiente mensaje: “Facebook estará disponible pronto. […] no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento. […] Obtén más información sobre el motivo por el que aparece este mensaje”.

Al intentar conseguir más datos sobre Facebook, la web agrega que “tengamos en cuenta que no realizan un mantenimiento de todas las cuentas de forma simultánea. Es posible que, mientras una cuenta no está disponible, la de sus amigos puedan acceder al sitio web.”.

Asimismo, muchos cibernautas reportan que les aparece a manera de mensaje las palabras “código error 2”. Ello nos da pistas de cuál sería el verdadero problema que está sufriendo la red social. Explicamos de qué se trata ese problema que no te habilita el inicio de tu sesión.

De acuerdo al sitio especializado en programación digital, Solvusoft, las causas de esta falla son que Facebook efectuó una modificación de software o una descarga (downloaded) dañada o no realizó completamente la instalación de un nuevo software.

El mismo portal considera que lo más probable es que haya sucedido el primer caso: modificación de software. En ese contexto es que el servicio se congela y no puede emplearse.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, Facebook negó que el problema sea ello: "Estamos enfocados en trabajar para resolver el problema tan pronto como sea posible, pero podemos confirmar que el problema no está relacionado con un ataque DDoS" publicó.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.