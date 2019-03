Facebook se pronuncia sobre caída mundial de la popular red social [FOTOS]

Esta mañana millones de usuarios han quedado más que sorprendidos puesto que las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp se han visto afectadas y han caído en varios países del mundo, lo cual ha causado un fastidio y malestar en millones de usuarios quienes no pudieron acceder a su información personal.

A través de los canales de reclamos, miles de usuarios reportaron la caída de estas redes sociales y durante varias horas estas plataformas se han paralizado y no permiten acceder a la información que se tiene almacenada, navegar con tranquilidad o incluso compartir algún contenido multimedia. Hace solo algunas horas Facebook se pronunció a través de Twitter y mencionó que el equipo técnico de la firma creada por Mark Zuckerberg viene trabajando para poder solucionar este percance; sin embargo, además la firma descartó cualquier especulación sobre un presunto ataque de denegación de servicio o DoS. Aquí todo al respecto.

Facebook, la gigante de los likes, ha caído por varias horas y ya ha afectado a millones de usuarios. Aproximadamente siendo las 11:20 a.m. de este lunes miércoles 13 de marzo; miles de usuarios de Estados Unidos y Europa reportaron problemas al momento de cargar sus fotografías y además de poder compartir estados en Facebook.

¿Qué pasó con esta red social? De forma totalmente sorpresiva, miles de usuarios de Facebook han dejado de poder acceder a su información personal compartida en dicha plataforma social, ya sea desde un ordenador o desde sus smartphones.

Luego de algunas horas de permanecer en 'silencio', Facebook decidió mandar un comunicado a través de Twitter, red social que no se ha visto afectada por esta caída global, y mencionó que si bien la firma sabe que cientos de usuarios se han afectado con este problema, vienen trabajando para solucionar este percance lo más pronto posible.

Sin embargo, esto no es todo ya que solo una hora después de este comunicado, y ante la insistente pregunta de cientos de usuarios, Facebook descartó que este problema esté relacionado con un ataque DoS, el cual fue mencionado en redes sociales por algunos usuarios.

Un ataque de denegación de servicio, conocido también como DoS (Denial of Service), consiste en un ataque a una red que causa que un servicio sea inaccesible a los usuarios legítimos. Este tipo de 'ataque' provoca la pérdida de la conectividad con la red por el consumo del ancho de banda de la red de la víctima o sobrecarga de los recursos del sistema atacado.

Los ataques DoS se generan mediante la saturación de los puertos con múltiples flujos de información, haciendo que el servidor se sobrecargue y no pueda seguir prestando su servicio. Sin embargo, como ya lo mencionó Facebook en Twitter, este no sería el caso y se trataría de un problema menor que esperan poder solucionar en solo algunas horas.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.