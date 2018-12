WhatsApp: con este truco podrás obtener los stickers ocultos de ‘Shingeki no Kyojin’ [FOTOS]

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada de los últimos años; la aplicación sigue renovándose y hace solo algunos meses agregó una opción que te permite interactuar con tus contactos a través de stickers personalizados que podrás enviar y recibir en la aplicación.

Grande ha sido la emoción de los fanáticos de ‘Shingeki no Kyojin’ puesto que hace solo algunos días WhatsApp agregó un pack de stickers especiales de la serie que estrenará un nuevo capítulo de su tercera temporada en abril del 2019. Aquí te demostramos la forma en la que podrás tenerlos en tu smartphone con sistema operativo Android.

‘Shingeki no Kyojin’ estrenó su tercera temporada y los fanáticos quedaron más que emocionados al ver a Eren Jaeger luchar contra los “Titanes” a fin de recuperar la Muralla María a toda costa. La espera por una nueva entrega tomará varias meses y es en este contexto que WhatsApp ha lanzado un pack especial de stickers, los cuales podrás compartir con todos tus contactos.

¿Cómo desbloquearlos? Para poder obtener estos stickers en WhatsApp primero deberás ingresar a la aplicación y pulsar sobre el icono de los ‘emojis’; en segundo lugar ingresa a la sección Stickers y a continuación te aparecerá el apartado donde podrás utilizar todos los que ya tienes preinstalados.

Ahora bien, para agregar los nuevos Stickers de ‘Shingeki no Kyojin’ lo único que debes hacer es pulsar el botón “+” y con ello podrás ingresar a la Play Store y buscar la extensión “ WAStickersApps – Anime Stickers for Whatsapp” en la cual podrás seleccionar los Stickers de ‘Shingeki no Kyojin’, para incluirlos en tu aplicación.

Solo de esta forma podrás tener los stickers de Eren Jeager, Mikasa Ackerman, Levi y los otros personajes del ánime ‘Shingeki no Kyojin’, cuya tercera temporada dejó más que emocionados a todos los fanáticos de la serie japonesa.

En la parte superior podrás conocer todos los modelos de los stickers especiales que podrás encontrar en WhatsApp.