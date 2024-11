Incendio en el Rímac: dos bomberos heridos y una persona desaparecida tras siniestro en vivienda

Durante la madrugada del viernes 15 de noviembre, un incendio de grandes proporciones se originó en una bodega ubicada en el distrito del Rímac. El siniestro, que se desató al lado de un almacén con material inflamable, movilizó a nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú, quienes trabajaron arduamente durante más de dos horas para controlar las llamas. Pese a la preocupación que generó en la zona, los bomberos lograron controlar la situación. No obstante, el vicecomandante de Lima Norte, Nino Asencios, reportó una persona desaparecida y dos bomberos heridos tras este siniestro.

Dos bomberos heridos y una persona desaparecida tras el siniestro en el Rímac

El incendio se originó en una bodega del distrito que pertenecía a una pareja de adultos mayores, quienes vivían en la parte trasera de la vivienda. Ante el siniestro, alrededor de nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos se acercaron al lugar para atender la emergencia, la cual pudo ser controlada en horas de la mañana del viernes 15 de noviembre. Sin embargo, Nino Asencios, vicecomandante de Lima Norte, reportó que aún no se ha encontrado a una persona, lo cual ha generado un ambiente tenso en la zona.

Residentes de la casa afectada esperan las investigaciones para determinar lo que provocó el siniestro/Foto: Dayana Huerta

Por otro lado, se reportaron a dos bomberos heridos tras atender el siniestro. El vicecomandante informó que aún se desconoce la causa del incendio, el cual habría colapsado el techo de la edificación, aparentemente construida con adobe y quincha. Esta situación complicó el acceso de los bomberos al lugar donde. Cabe resaltar que la emergencia fue clasificada como código 2.

Bomberos continúan en la búsqueda del desaparecido

Tras el reporte de una persona desaparecida, el Cuerpo General de Bomberos continúa con las diligencias respectivas para encontrarlo, pues sus familiares han mostrado su preocupación frente al tema. Además, uno de los residentes de la vivienda afectada detalló que aún se desconoce la causa del siniestro. "Yo cuando salí, vi que solo las puertas estaban quemándose. Solo las puertas ardían porque había cartones", sostuvo la mujer de tercera edad en diálogo con La República.

Vivienda afectada tras el incendio ocurrido en horas de la madrugada. Foto: Dayana Huerta

De igual forma, aseguró que aún no se ha encontrado a su familiar, quien habría estado dentro de la vivienda cuando se originó el fuego. "Nada, hasta ahorita no sabemos nada de él. No aparece", acotó. Por otro lado, otro familiar de la vivienda presume que el siniestro podría haber sido provocado, ya que la bodega cumplía sus funciones fuera del recinto. "Él tenía una tienda que abría afuera nada más porque no tenía luz. Dejaba todos sus cartones fuera de la reja. Pensamos que es provocado porque un 'palomilla' pudo haber prendido fuego ahí y ocasionar el siniestro", señaló.

