El comercio entre Perú y Bolivia, por el distrito fronterizo de Desaguadero, fue restablecido al 100%. Dichas actividades se reanudaron este miércoles 30 de octubre, luego de que cientos de comerciantes decidieron literalmente echar a los militares bolivianos que, desde la quincena de octubre, se habían instalado sobre el puente internacional para evitar la salida de productos de primera necesidad hacia el Perú, como pollo, carne, huevos, entre otros.

El control militar impuesto por el gobierno del presidente boliviano Luis Arce literalmente había regresado a los tiempos de pandemia cuando no había ningún tipo de intercambio entre ambos países. No tardó mucho para que los vendedores bolivianos adviertan que sus ingresos se redujeron en 50%, incluso, habían días que no vendían ni para comer. Los comerciantes peruanos también resultaron afectados.

La gota que rebasó el vaso fue el control excesivo que imprimieron los uniformados al punto que hasta a los turistas les revisaban sus pertenencias.

El problema fue sometido a asamblea general que tuvo lugar en el exterior del municipio de Desaguadero. Luego de determinar que las disposiciones del gobierno boliviano eran ambiguas y no establecen qué productos estarían prohibidos de pasar al Perú, los comerciantes se organizaron y les pidieron que se retiren a los militares porque la situación podría salirse de control debido a que se habían congregado en el lado boliviano más de 3.000 personas.

Cristóbal Mamani Mamani, secretario de la junta de vecinos de Desaguadero, recordó que el gobierno de su país se vio obligado a militarizar la frontera porque los comerciantes habían generado desabastecimiento porque preferían vender productos de primera necesidad a los peruanos utilizando el sol como moneda de intercambio debido a la devaluación del peso boliviano.

“Nosotros respetamos la norma de nuestro país, pero se llegó al exceso de que ya todo está prohibido y nos estaban perjudicando. Las ferias ya no eran las mismas”, precisó.

En diálogo con La República, Henry Mamani Cerda, presidente de la junta de vecinos de Desaguadero-Bolivia, aseguró que la situación era tan crítica que ya no era posible permitir la presencia de los militares porque se llegó al punto que no se permitía que nada se venda en el Perú.

“No estamos en contra de la disposición del gobierno, pero las normas que dieron tienen vacíos. No especifica qué productos están prohibidos de pasar por la frontera. Además se comenzó a ver abusos y no estábamos de acuerdo con eso. Ya habíamos tenido una reunión la semana pasada con las autoridades competentes. Se les pidió adecuar las normas, pero como no lo hicieron ahora les hemos dicho que se vayan y tuvieron que retirarse porque la economía mermó demasiado”, aseguró el dirigente boliviano.

Henry Mamani, reiteró que de ahora en adelante el comercio se desarrollará al 100% entre ambos países. Aceptó que sus paisanos bolivianos prefieren al sol como moneda de cambio porque ganan más ante la devaluación de la moneda boliviana.

