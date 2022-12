Parque El Olivar: ¿cómo se fundó y qué especies de animales alberga?

En el distrito limeño de San Isidro se encuentra el parque El Olivar, un espacio que no solo es el destino preferido de varios ciudadanos para relajarse, sino también el hábitat de decenas de animales y árboles, especialmente, de olivo. En ese contexto, con más de 23 hectáreas de áreas verdes, su relevancia con respecto a flora y fauna es incuestionable.

En esta nota de La República, te detallamos cómo se fundó este espacio público y qué especies de animales alberga.

Parque El Olivar: ¿cómo se fundó?

En un inicio, el parque fue propiedad del conde de San Isidro. Posteriormente, en 1560, el alcalde de San Isidro de esa época, Antonio de Rivera, trajo al Perú una gran cantidad de árboles de olivo que fueron plantados en la zona que actualmente conforma el icónico espacio limeño.

Actualmente, más de 1.700 olivos, que representan al 85% del total de los árboles en este parque, dan sombra a los visitantes y diversos animales que habitan el lugar.

Asimismo, como un constante recuerdo de sus años de fundación, en el parque se encuentran ejemplares de olivos con más de 350 años de haber sido plantados, y 227 árboles de otras especies.

Parque El Olivar: ¿qué especies de animales alberga?

El parque El Olivar tiene una extensión de 23 hectáreas y representa, según la comuna de San Isidro, el 1,7% de áreas verdes de Lima y Callao.

En ese espacio habitan 25 tipos de animales, entre aves, reptiles, mamíferos y peces. Sobre todo, destaca la gran variedad del primer grupo, ya que se encuentran el turtupilín, botón de oro, violinista, gavilán acanelado y demás.

“La gran diversidad de aves se debe a las características del espacio. Va a variar mucho, si estas aves tienen alimento, las especies y edad de los árboles, si hay o no fuentes de agua, ruido, tipo de iluminación. En este caso, el parque reúne todas las características para que diferentes aves se encuentren allí”, explicó la médico veterinario zootecnista Connie Gallardo Vel, responsable de investigación de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur para La República.

Por otro lado, resaltó la importancia de evaluar la vegetación nativa de la zona a fin de determinar qué aves son propias del lugar. “Resulta relevante realizar un estudio para identificar la distribución de las aves, las horas a las que van a buscar alimento, a qué tipo de árboles están más relacionadas y demás a fin de poder ayudar a su preservación en el lugar”, detalló.

En ese sentido, enfatizó en la capacitación de los ciudadanos para cuidar a las especies nativas del lugar. “Es recomendable que los visitantes eviten los ruidos fuertes para no alterar a los animales, no les den alimentos que no corresponden y cuidar a las mascotas que se lleven”.

Parque El Olivar: ¿qué especies de aves presenta?

Son un total de 22 especies de aves nativas y 35 que pueden ser vistas de forma estacional: violinista, golondrina, jilguero cabeza negra, gorrión europeo, gorrión americano, cucarachero, chisco, chibillo, colibrí, pájaro mosquito, saltapalito, botón de oro, petirrojo, mielero, pepite, mosquerito silbador, paloma doméstica, paloma abiblanca, tortolita, cuculí, loro cabeza roja y loro frente roja, lechuza del campanario, chotacabras, aguilucho, águila pechinegra, gavilán acanelado, gallinazo cabeza negra, cernícalo, halcón perdiguero.

Avistamiento de aves

Este 2022, con 1.430 especies de aves registradas a nivel nacional, el Perú se distinguió como el segundo país con el mayor número de registros en el mundo durante el Global Big Day 2022, el mayor evento de avistamiento de aves en el planeta.

Si bien los lugares que reportaron los mayores registros de avistamiento este año fueron las áreas naturales protegidas, en Lima, el parque El Olivar cuenta con un número significativo de estos animales, según resaltó la especialista.