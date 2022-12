SMP: familia denuncia que incendiaron su cuarto y cambiaron 7.000 soles por billetes falsos

La familia Valverde Melgarejo denuncia que el cuarto que alquilaban en el distrito de San Martin de Porres fue incendiado y que los malhechores aprovecharon el incidente para robarles S/ 7.000. Una de las agraviadas es trabajadora de un chifa y guardaba el dinero de las ganancias diarias para su jefe. Sin embargo, cuando revisaron el espacio luego de apagar las llamas, se dio cuenta de que intercambiaron el monto por billetes falsos.

“El incendio habría sido provocado por un cortocircuito que vino de aquí, pero cuando el cable se hace cortocircuito no queda así, todo se quema, parece que ha sido provocado. Yo tenía mis frazadas, mis colchas y el terno de mis hijos, todo se ha quemado”, lamentó la mujer

Los billetes eran de su jefe

La afectada trabaja como cajera de un chifa y es la encargada de recoger las ganancias del día. “En el local no lo puedo dejar porque hay mucha gente, entonces a mi cuarto lo traigo, el señor viene a la semana, se rinde la cuenta, nos paga la semana y recoge la plata. Es parte de mi trabajo. Del restaurante nadie entra aquí porque ellos viven por Huachipa. (Temo) que más adelante me genere más problemas, aparte que ya estoy adeudada” manifestó.

“Hacer esto es un gran daño porque yo soy una madre de familia, tengo dos hijos, no tengo por qué agarrar una cosa que no es mía y cómo voy a reponer ese dinero que es de mi jefe, no es mío, no tengo por qué ‘autorrobarme’, como dice la policía ”, agregó.

Policías los acusan de ‘autorrobarse’

Cuando la mujer fue a presentar la denuncia a la comisaría de San Martin de Porres los efectivos la acusaron de haber sido ella misma la causante del siniestro y de haber robado los S/ 7.000 . Sugirieron, además, que no insista con la denuncia, ya que podía ser demandada y hasta podría ir a la cárcel.

“(Me dijeron) tú lo has planeado todo. Cuando han venido aquí a supervisar, han regresado, me miran y me dicen: ‘Seguro has tenido una necesidad, lo has cogido el dinero, si es que lo has cogido, dile a tu jefe’”, contó.

“En ese momento estuvimos nerviosos todos. Yo y mi esposa estuvimos desesperados por lo que pasó. La Policía igual nos acusa a nosotros. Al menos el segundo policía que vino a hacer la constatación me dice: ‘Si no ha sido tu esposa, tú has sido entonces, se hacen los inocentes, quieren echar la culpa a otras personas’”, expresó su pareja.