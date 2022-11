Justicia para Negro: vecinos de Pro denuncian que perro fue acribillado por PNP durante desalojo

El pasado jueves, cerca de las 10 a. m., llegó un grupo de hombres y policías con la finalidad de desalojar una vivienda ubicada en Pro.

“Ellos trataron de desalojar mi casa. Sacaron mis pertenencias a la calle, lo que pasa es qué hay un conflicto con una empresa que quiere, hace varios meses, sacarnos; a pesar que tenemos nuestra carta de posesión”, comentó Farid Salazar Davila, dueño de la vivienda donde ocurrió el desalojo.

Sin embargo, en medio del enfrentamiento entre los vecinos y efectivos policiales, perdió la vida Negro, un perrito de seis años que vivía a tres casas del desalojo.

“Ellos han venido con delincuentes, matones y policías. Un policía ha disparado como cuatro veces al perrito sin piedad. Su dueña salió y no podía creer lo qué pasó”, comentó Farid.

Vecinos piden justicia para Negro, puesto que señalan era un can muy querido en la zona. “Es un perrito muy querido en el barrio, no mordía. Muchos vecinos lo querían, yo siempre le compraba su pollito y le dejaba, porque él nos cuidaba. Negro ha visto lo que estaba pasando, me estaban empujando y por querer defenderme comenzó a ladrar, y lo mataron”.

Se sabe que los efectivos policiales que realizaron la intervención fueron de la Comisaría de Pro y Sol de Oro. Piden que muerte de la mascota de la primera etapa de la urbanización Canta Callao no quede impune.

Respuesta ante denuncia

La República se contactó con el mayor Zamora, comisario de Sol de Oro, quien mencionó que su equipo solo brindó apoyo por ser de zona norte ante el desalojo.

Al consultar al Comandante Valladarez, comisario de Pro, no obtuvimos respuesta hasta el cierre del informe.