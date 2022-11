Tren de Aragua: ¿qué dicen los audios de extorsión que recibió el ‘Cuto’ Guadalupe?

Con información de Deysi Portuguez / URPI-LR

El último 1 de noviembre, Luis ‘Cuto’ Guadalupe denunció que está siendo víctima de extorsión por parte de la banda Tren de Aragua. Según declaraciones a La República, le están exigiendo el monto de S/ 5.000 para no lanzar una bomba a su negocio.

Por ello, el agraviado mostró los audios de la llamada que recibió por parte de los extorsionadores, en los que le aseguran que fueron contratados y financiados por otras personas. Si bien el ‘Cuto’ se negó a pagar dicha cuota, ellos lo han amenazado para que cumpla con sus exigencias.

En los audios presentados, el representante del exfutbolista responde por el ‘Cuto’.

Audios de extorsión al Cuto Guadalupe: conversación

La República extrajo el contenido del audio registrado por el ‘Cuto’ Guadalupe:

Extorsionador: ¿Has escuchado de nosotros, hermano? Te estoy llamando porque necesito solución a un problema. ¿Qué está pasando, hermano? Que dos personas han contratado y financiado a nuestra organización para que efectuáramos un trabajo en tu contra. Te estamos llamando, en realidad, porque necesitamos ayudarte.

Representante del ‘Cuto’ Guadalupe (José Lara): ¿Quién habla? No entiendo, disculpa.

Extorsionador: Luis Alberto, hablas con Kelvin Ruiz, yo soy presidente general de una organización urbana muy reconocida llamada Tren de Aragua de Venezuela acá en el Callao. Tú has tenido la oportunidad de escuchar de nosotros, ya que le damos mucha seguridad y resguardo a los comerciantes.

Representante del ‘Cuto’ Guadalupe (José Lara): ¿Aló? (se corta un momento el audio)

Representante del ‘Cuto’ Guadalupe (José Lara): Yo te estoy llamando, Luis Alberto, porque dos personas han contratado y financiado a dos panas de mi organización para que se efectúe en tu contra hoy un sicariato o una muerte por encargo. Gracias a Dios, unos colaboradores míos me han hablado bien de ti. Que tú eres una persona tranquila, trabajadora y colaboradora, que no tiene problemas con nadie.

Representante del ‘Cuto’ Guadalupe (José Lara): Te escucho.

Extorsionador: Por eso, tomamos la decisión, en una reunión de esta mañana, de llamarte para hacerte entrega de estas dos personas y te des cuenta de que todo el mundo que se ríe contigo no es tu amigo. Que todo mundo que te da la mano no es tu hermano. Hermano, quiero que sepas que te haremos la entrega de un sobre donde hay fotografías, números telefónicos y direcciones de las personas que te quieren perjudicar. Te voy a hacer una pregunta, Luis Alberto: ¿Has tenido problemas, discusiones o malos negocios anteriormente con alguien, hermano?

Extorsionador: Te estoy haciendo la pregunta, Luis Alberto.

Extorsionador: Te estoy haciendo la pregunta, hermano.

Extorsionador: Te vas a quedar callado, Luis Alberto.

Representante del ‘Cuto’ Guadalupe (José Lara): ¿Me está escuchando?

Extorsionador: Sí, te escucho, dime.

Extorsionador: Te estoy haciendo una pregunta y no me has respondido si has tenido problemas, discusiones o malos negocios anteriormente con alguien.

Representante del ‘Cuto’ Guadalupe (José Lara): Con nadie.

Extorsionador: Por eso nos hemos dado la excepción de llamarte, mi pana, porque eres una persona tranquila, Luis Alberto. Te voy a hacer la entrega a ti de estas dos personas, hermano. Son una mujer y un hombre que llegaron a un restaurante. Yo, en estos momentos, tengo ocho panas, a 200 metros de distancia, en dos camionetas de placa de uso oficial con chapas diplomáticas de armas cortas y largas para brindarte resguardo y protección. No te vayas a asustar porque queremos ayudarte, Luis Alberto. Nosotros queremos escucharte, que tú canceles este sicariato porque en realidad no eres la persona que tenga las características, que tenga problemas con nosotros, mi hermano. Yo te voy a hacer la entrega de cuatro fotografías y un video de cinco minutos con 23 segundos, en el que salen estas dos personas plenamente identificadas cuando nos contratan y financian para efectuar el trabajo en tu contra. Nos ofrecen la cantidad de dinero de 10.000 soles en efectivo (...) Hermano, nosotros lo único que queremos es que colabores con el 50% de lo que están pagando las personas. Si no te quisiera ayudar, no te hubiera llamado. Te voy a dar un poco de confianza para que hables y quiero que piensen bien las cosas antes de decirlo, Luis Alberto. Te escucho, hermano.

