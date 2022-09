Cusco : postulante a Medicina Humana exige a la Unsaac validar su ingreso

La postulante a la escuela profesional de Medicina Humana, Angeles Zanabria Salas, solicitó a la Universidad Nacional San Antonio Abad Del Cusco (UNSAAC) se valide su ingreso, y advirtió a través medios de comunicación, que de no ser aceptado iniciará un proceso legal por vulnerar su derecho de ingresante en el último examen de admisión.

Zanabria Salas llegó hasta la ciudad universitaria de Perayoq para presentar su solicitud y documentos que según sus declaraciones avalan su reclamo. Autoridades universitarias no tomaron el caso.

La joven asegura que las autoridades universitarias invalidan su esfuerzo al pedirle que vuelva a rendir el examen.

Angeles Zanabria Salas habría postulado durante 3 años a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ingresando la penúltima vez a la escuela profesional de Enfermería, posterior a ello aseguró continúo preparándose para conseguir su vacante en Medicina Humana, ingresando con la nota de 19,50.

Según Zanabria serían las notas obtenidas en exámenes anteriores su aval para la validación de su ingreso , sindicando que la anulación de resultados es un acto injusto.

“Pido que validen mi vacante, no pueden anular algo por lo que he venido preparándome durante años, esto es muy injusto, pido que individualicen los casos, que se investigue y que a quienes realmente han cometido fraude se les quite la vacante y dejen ingresar a quienes se quedaron por milésimas “dijo.

No sería la primera vez que la postulante intenta hacer llegar su reclamo a las autoridades de la Unsaac, pues indicó que el miércoles pasado llegó hasta el campus universitario, pero nadie le dio razón.