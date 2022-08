“Tengo que esperar 6 años para que me operen”: hombre necesita prótesis de S/ 16.000

Desde hace dos años, Jorge Luis Ríos vive un calvario. Él padece de necrosis bilateral avascular de cadera, una complicada patología que le provoca intensos dolores a tal punto de mantenerlo en su cama con intenso dolor. La única solución es que le coloquen una prótesis de cadera; sin embargo, la lista de espera para la intervención es de aproximadamente seis años , según el testimonio del agraviado.

“Desde que me dijeron que estaba mal, los dolores son inmensos y siguen incrementándose a diario hasta postrarme en una cama y no dejarme caminar. Me piden una próstesis que es imposible para mí pagarla”, sostuvo a ATV el hombre.

Jorge se atiende en el Hospital Cayetano Heredia, pese a estar asegurado con el SIS, ya que este no cubre la gran lista de fármacos que debe tomar a diario. Asimismo, tampoco le proveerán el costo de la prótesis, que es 16.000 soles.

“No me dan medicamentos. Si me recetan tramadol o paracetamol para el dolor me lo dan en 3 o 4 días y después yo tengo que ver como conseguir el resto de pastillas”, indicó.

Ante este panorama, el paciente, ha denunciado que dicho nosocomio no le informa adecuadamente cuál es el avance de la lista de espera. Además, desde el 2017 viene teniendo diferentes problemas con su seguro, por lo que ha sido diagnosticado tardíamente.

En esa línea, el afectado no ha visto otra opción más que comprar la prótesis por su cuenta y pedir apoyo económico vía redes sociales mediante la publicación de diferentes videos en los que da a conocer lo doloroso de su enfermedad.