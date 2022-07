Carmen Mc Evoy y Marcel Velázquez dialogarán sobre los procesos y legados de la experiencia republicana

El jueves 28 de julio a las 7 p.m., se celebrará un diálogo entre la historiadora Carmen Mc Evoy y el crítico Marcel Velázquez sobre la historia y la cultura de nuestro devenir como comunidad en el marco institucional de la república. Ambos académicos conversarán sobre los complejos procesos que configuraron la república y los desafíos que se abren en el Bicentenario, con énfasis en temas de cultura política, sujetos sociales, educación y corrupción.

Este diálogo se enmarca en el proyecto académico-cultural “Construyendo la república”, dirigido por Mc Evoy, que mediante un ciclo de conferencias virtuales busca reconstruir y divulgar los momentos clave de la construcción de la república en el Perú. Este proyecto cuenta con el respaldo de la fundación Konrad Adenauer – KAS.

Carmen Mc Evoy es magíster en Historia por la PUCP y por University of California, San Diego, donde también tiene un doctorado sobre Historia de América Latina. Es, además, profesora principal de The University of the South, Tennessee (EUA). Ha recibido numerosos reconocimientos y becas de investigación, como el Premio Nacional “Jorge Basadre” a la mejor tesis de maestría en historia peruana (1999), la John Simon Guggenheim Fellowship (2002), la Medalla de Oro de la Municipalidad de Lima (2011) y de la ciudad de La Punta (2011), entre otros.

Marcel Velázquez es doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito). Además, es profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y autor del libro Hijos de la peste. Una historia de las epidemias en el Perú (2020), entre otros.

El evento se realizará a través del Facebook Live de KAS Perú.