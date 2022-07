VMT: joven fue atropellado cuando intentaba alimentar a perro callejero

Se salvó de morir de milagro. Un joven que se encontraba en la av. Lima, en Villa María del Triunfo, y que trataba de alimentar a un perrito, fue arrollado por una miniván que transitaba a toda velocidad por la zona. El chofer nunca se detuvo a auxiliar a la víctima y continuó su camino como si nada hubiera pasado.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que un hombre atraviesa la pista a la altura del paradero 8 de la citada avenida. Su objetivo era alimentar a un perro callejero; sin embargo, fue atropellado y arrastrado por casi 50 metros. El agraviado quedó inconsciente en el pavimento mientras el conductor aprovechó el momento para emprender su huida.

El vehículo responsable de este hecho, que pudo terminar en tragedia, fue una miniván amarilla que realiza el recorrido de San Bartolo al puente Alipio Ponce. Lamentablemente, a través de las grabaciones no se logró identificar el número de placa. No obstante, después del accidente, las unidades de transporte de este tipo —que suelen realizar la ruta mencionada— ya no circulan por el lugar.

Los vecinos piden a las autoridades construir un rompemuelle o un cruce peatonal, puesto que no es la primera vez que se registra un suceso similar debido a la alta velocidad con la que transitan los automóviles por la avenida.