Arequipa: miembros de comunidad LGTBIQ+ deben ocultar su identidad para obtener trabajo

Uno de los principales problemas que aquejan a los miembros de la comunidad de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexual y Queer (LGBTIQ+) es la obtención de un trabajo para continuar con su desarrollo personal. Ana Flavia Chávez, representante de la comunidad trans en la región Arequipa, detalló que varios integrantes del movimiento deben ocultar su identidad de género para evitar que las empresas no los contraten. Explicó que dicha situación genera que muchos y muchas caigan en la prostitución y otros trabajos estereotipados; por ejemplo, el de estilista.

Esto ocurre porque la sociedad no acepta su identidad de género. Una persona trans es aquella que no acepta el género con el que nació y busca cambiarlo, por ejemplo, vistiendo como hombre o mujer. Otros miembros, como los gays, también deben ocultar su orientación sexual para no ser discriminados en el trabajo.

Para evitar esta discriminación, en setiembre del 2020, la comunidad LGTBIQ+ logró que el Consejo Regional de Arequipa aprobara la ordenanza 428, que dispone sanciones contra aquellos que discriminen a las personas por su identidad de género o su orientación sexual. El problema, mencionó Ana Flavia, es que la norma no ha sido reglamentada y no se puede aplicar.

“Estamos gestionando con la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez para que la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social implemente la ordenanza y la haga valer, sino seguirá siendo letra muerta, y miles de adolescentes seguirán siendo discriminados en los colegios, y otros jóvenes no tendrán oportunidad de desarrollarse en la sociedad”, explicó la representante de la comunidad.

Este 25 de junio se realizó la Marcha del Orgullo 2022. Para la movilización, más de 3.500 personas acudieron a las calles del Cercado de Arequipa.

Estadísticas de la ONU

La prostitución está relacionada directamente con la trata de personas. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el delito en el mundo sigue afectando principalmente a mujeres y niñas con el 65% de las víctimas identificadas. Sin embargo, información reciente refleja un aumento en los hombres y niños en comparación con el reporte anterior (35% del total de víctimas identificadas).

La recesión causada por el COVID-19 impacta directamente en el riesgo de ocurrencia del delito de trata de personas, principalmente por el incremento de población con necesidades económicas derivadas del incremento del desempleo.