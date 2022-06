La Victoria: fiscalizadores arrebatan violentamente mercadería de la selección peruana

Gamarra se ha pintado de rojo y blanco de cara al repechaje de Perú contra Australia. En ese marco, las camisetas de la selección peruana, banderas, binchas, mandiles, turbantes y todo lo relacionado a la Blanquirroja han tomado relevancia.

Un joven comerciante, consciente de ello, se instaló en la vía pública del populoso emporio comercial a vender estos artículos; sin embargo, cuando se disponía a hacerlo, fue intervenido violentamente por los fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria, quienes, sin mediar palabras, le arrebataron toda su mercadería .

De inmediato, los trabajadores municipales se subieron a su camión y, desde ahí, habrían estado amenazando al resto de ambulantes indignados que seguían al carro por la irregularidad que habían cometido.

“Ellos roban y luego se reparten las cosas. No es la primera vez que quitan nuestras cosas. Nosotros venimos a Lima a ganarnos la vida y no es posible que hayan arrastrado al muchacho. No es justo”, lamentó una comerciante a Latina Noticias.

De acuerdo al reporte periodístico, los fiscalizadores de la Municipalidad de la Victoria agredieron a la mascota del agraviado durante su huida . También se conoció que, tras este arrebato, no dieron ninguna indicación de cómo el afectado podía recuperar sus pertenencias.