Joven denuncia que crearon cuenta a su nombre en Banco Falabella y ahora debe S/ 8.000

Modalidad de robo. El último martes 31 de julio, Delsy Loyola descubrió que tenía una deuda de S/8.000 en el Banco Falabella; sin embargo, ella nunca sacó una tarjeta de crédito en dicha entidad bancaria ni mucho menos autorizó que se tenga un documento crediticio más a su nombre.

En comunicación con La República, la joven denunció que se enteró de la existencia de dicha deuda cuando un familiar y ella iban a realizar unos trámites bancarios y, para ello, decidieron revisar en el portal de la SBS si podría aplicar a alguno. No obstante, quedaron impresionados al encontrar que ella debía una alta suma de dinero a un banco al que nunca se afilió.

“Mi hermana entra y tenía una deuda muy alta que superaba las que yo tenía al mes. Ella me dice: ‘¿Qué pasó? ¿En qué has gastado tanto?’. Empecé a recordar los gastos y solo recordé que compré unos pasajes (…). Mi pariente vio el detalle de la deuda en Falabella de 8.000 soles. Ahí yo le digo que no tengo ni CMR ni Falabella”, acotó.

Ante esta situación, Loyola acudió al banco para pedir explicaciones sobre la deuda. Ahí, la víctima conoció que la tarjeta fue activada vía internet y sin necesidad de recojo, pero de ahí no le dieron más información sobre el caso.

“La persona que me atendió me dijo que no me iban a poder decir más porque todo estaba en investigación y que se iba a presentar un reclamo que podría tardar 30 días en responder (…). Lo único que me dio es mi hoja de reclamación más la hoja de consumos que hicieron con una tarjeta que nunca tuve. Dentro de la hoja, ahí figuraban los datos con los que obtuvieron una tarjeta con mi nombre: un número falso, dirección falsa y correo falso”, precisó.

Además, la joven sostuvo que la creación de dicha cuenta fue el día 5 de abril y nunca se comunicaron con ella. Por otra parte, alegó que cuando se retiró de la entidad olvidó darles su número o un correo electrónico para que estén en comunicación, por lo que tuvo que retornar al banco. No obstante, la entidad ya le había enviado un correo en el cual le hacían llegar su denuncia.

“Yo nunca les había dado esa información. Entonces, ¿cómo ellos tenían esa información? Lo otro, si tenían mi correo real, ¿por que no lo filtraron antes de que se creara esa tarjeta falsa? Una vez más, la señorita que me atendió no me dio información. Simplemente me dice: ‘Mire, como le digo, los que se encargan de ver este tema es el área que va a fiscalizar el tema de informática’”, agregó.

La denunciante también difundió su caso en redes sociales, tras lo cual muchos ciudadanos también manifestaron que les sucedió algo similar con el mismo banco. La República se comunicó con otra ciudadana —quien prefirió no revelar su identidad— para corroborar dicha información. Ella expresó que luego de revisar en la página de la SBS conoció que adeudaba una cantidad de 80 soles con dicha entidad, pese a que nunca sacó una tarjeta.

Por el momento, Banco Falabella se comunicó con ella para notificarle que su denuncia fue aceptada y que emitirían una orden en la cual indicarían que no le cobrarán por esta situación. Sin embargo, al cierre de la nota, aún no se han comunicado con ella ni han enviado el documento de rectificación.

La denunciante también alertó de esta situación a Indecopi para que realice una fiscalización. Si quieres conocer si tienes deudas, puedes ir al siguiente LINK.