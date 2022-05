Glaciares en peligro: peruano demanda a empresa alemana RWE

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Saúl Luciano Lliuya, peruano que ha iniciado una demanda contra la empresa alemana de energía RWE, una de las más grandes emisoras mundiales de gases de efecto invernadero. Además, la periodista habló con Noah Walker-Crawford, investigador de la ONG Germanwatch y abogado del caso.

- Saúl, cuéntanos, ¿cómo se da esta demanda que responsabiliza a una empresa del cambio climático en tu lugar de origen?

Soy hijo de pequeños agricultores en la Cordillera Blanca. Como agricultor, durante este lapso he estado viendo los cambios, los cultivos, los animales iban extinguiéndose. Me formé como guía de montaña. A partir del 2002, he visto cómo los glaciares han ido derritiéndose. A parte, está el tema del escasez del agua en nuestras comunidades. Toda esta experiencia ha hecho que tome la decisión para demandarla empresa RWE, que es una de las causantes de los cambios que hay.

- Esta es la primera demanda en su tipo. Noah, ¿qué argumentos se usaron para que un tribunal pueda aceptar esta demanda?

De lo que trata esta demanda, encabezada por Saúl, es decir que estas grandes empresas han contribuido al cambio climático a través de sus gases de efecto invernadero y que ellos deben tomar responsabilidad por los impactos que han causado.

Según un estudio, son solamente 100 empresas que han contribuido al 70% de los gases de efecto invernadero en toda la historia. Lo que estamos diciendo es que ellos deben tomar responsabilidad, ayudar a la gente más vulnerable a estos cambios. La demanda de Saúl trata de establecer un precedente legal para que dichas empresas tomen responsabilidad.

De hecho, la demanda ya fue declarada admisible en esta corte de Alemania, en el 2017. La corte ya dijo que, en términos legales, la demanda sí tiene fundamento. Según la ley alemana, sí se pueden hacer responsables estas empresas y, actualmente, el tribunal está analizando las pruebas para ver si se puede probar que la empresa ha contribuido a dicho impacto.

- Ahora que los jueces alemanes están viendo el tema probatorio y que han estado visitando toda el área afectada, ¿cómo ha sido esa experiencia, Saúl?

El juez iba a visitar (el área) en el 2020, pero por el tema de la pandemia ya no se realizó. Este año recién ha sido posible. Hubo bastante atención de los medios cuando nos estábamos preparando. Estoy satisfecho de haber podido mostrar a los jueces, y también a la parte demandada, los problemas de la desglaciación.

- Noah, así como ha hecho Saúl con la empresa RWE, ¿hay otros casos de empresas en Perú que podrían ser demandas por este motivo?

De hecho, es la primera demanda que ha llegado a este punto. Hubo otros intentos, pero han fallado. Es importante decir que la empresa no tiene actividades en Perú ni en Sudamérica, pero cuando hablamos de cambio climático, no importa dónde se producen las emisiones porque el impacto se va a sentir en todo el mundo. Esta empresa tiene más de 100 años de operaciones en Alemania y otros países europeos. Es una empresa energética, lo que hacen es producir energía a base de la quema de carbón.

Como ellos, existen otras empresas, como las petroleras. La idea es que con este reclamo se puede establecer el primer precedente para que todas puedan tomar responsabilidades.

- La laguna de Palcacocha se está llenando de agua debido a que los glaciares se están derritiendo. Saúl, ¿qué pasaría con tu comunidad si esta se rebalsa?

En mi vida cotidiana, como agricultor, por ejemplo, se puede notar la escasez de agua, los manantiales se están secando porque en la parte alta de las montañas ya no hay glaciar.

La laguna Palcacocha en el año 1941 se desbordó y causó muchos daños, hubo muertes. A partir de eso, el Gobierno construyó diques. Ahora, están controlando el nivel del agua, tratando de minimizar el riesgo, pero aún existe.

- Noah, ¿hay alguna respuesta de la empresa?

La empresa lo está negando, dicen que no deberían tener ninguna responsabilidad legal. No niegan que estén contribuyendo al cambio climático, no niegan que exista el cambio climático, pero dicen que la ley alemana no debería aplicarse de este modo. Ellos dicen que la responsabilidad es del Gobierno. Más allá de eso, también han tratado de cuestionar algunos estudios científicos y del riesgo que existe para la ciudad de Huaraz.

- Saúl, ¿encontraste respuesta en el Ministerio de Ambiente cuando buscabas ayuda?

Hace cinco años visitamos al gobierno regional. Ellos estaban de acuerdo en colaborar en este caso. También visitamos a otras autoridades que tenían una opinión positiva.