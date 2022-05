Hombre que realizó disparos al aire en Campo Mar: “Lo hice porque vi peligrar mi vida”

El hombre que realizó disparos al aire en un ataque tras un partido de la categoría 2008 de la Federación de Fútbol —en el que Alianza Lima venció por 2 a 1 a Universitario de Deportes— brindó sus descargo y explicó el porqué inició los actos de violencia.

De acuerdo a sus declaraciones brindadas a Canal N, Jimmy Silva García indicó que los actos de violencia y enfrentamientos fueron provocados por barristas que buscaban una banderola que tenían los padres de los jugadores del equipo de Alianza Lima, que no tenía ningún mensaje agresivo, o insultante.

Silva García, padre de familia de un jugador de Alianza Lima, dijo que fue golpeado por una turba de barristas de Universitario de Deportes, y que para salvaguardar su integridad física emitió los tres disparos al aire.

“Entre 15 o 20 personas vinieron, me golpearon, me tiraron al suelo, me seguían golpeando. Hay videos en los que se ve que me están golpeando. Vi peligrar mi vida y por eso realicé el primer disparo al aire, todos fueron al aire ”.

En un video que ha circulado en redes sociales se observa que Silva Garcia es acechado cuando utiliza el arma de fuego. “ Se empezaron a enfurecer peor y dijeron ‘vayan a traer los fierros’ haciendo referencia a las armas que tenían ellos ”, narró el padre de familia.

Por otro lado, Silva Garcia aclaró que los que iniciaron la batalla campal no fueron los padres del equipo crema, sino por sujetos con polos de la barra de Universitario de Deportes. Además, precisó que ningún agente de seguridad lo revisó antes de entrar al lugar.

“Yo portó mi arma hace dos años, tengo todas mis licencias, cuando salgo con mi familia también llevo mi arma por un tema de seguridad, yo soy empresario”, puntualizó.