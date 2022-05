Chavimochic: ya se tiene dos borradores de adenda para reinicio de obras

El gerente general del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), Edilberto Ñique Alarcón, reveló a La República que ya se cuenta con dos borradores para elaborar la adenda definitiva que permitirá el reinicio de las obras paralizadas en la presa de Palo Redondo, en la provincia de Virú, en La Libertad.

Estos trabajos son parte de la tercera etapa del PECh y están en arbitraje, cuyo laudo ha sido suspendido por 60 días hasta que las partes, es decir, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la concesionaria Novonor (exOdebrecht), se pongan de acuerdo para firmar la adenda.

Edilberto Ñique aseguró que firma de adenda va por buen camino. Foto: GRLL

“Hubo una mala interpretación: el tribunal arbitral no ha rechazado nada. La suspensión para emitir el laudo es para elaborar la adenda que precise los términos bajo los cuales se van a reanudar las obras y terminarlas. En eso se está trabajando. No es cierto que el tribunal arbitral se haya negado. De no llegarse a ningún acuerdo en esos 60 días, entonces se emitirá el laudo”, explicó Ñique.

El funcionario manifestó que el jueves 5 de mayo hubo una reunión de trabajo en Lima con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y con el concesionario. “En esa reunión se han presentado dos propuestas de adenda que van a servir de borradores para elaborar una adenda definitiva, esta semana que viene. Estamos trabajando intensamente porque los plazos son cortos. No podemos perder esta oportunidad de reiniciar las obras”, recalcó Edilberto Ñique.

Precisó que en la solicitud ante el tribunal arbitral para la suspensión de emisión del laudo no tenía por qué hacerse precisiones jurídicas o económicas sobre Palo Redondo.

“Eso se hará en la elaboración de la adenda. El tema de las pretensiones económicas de Novonor (exOdebrecht) ya está zanjado en el sentido que, por escrito, han manifestado desistir de toda pretensión dineraria que se habían planteado en el arbitraje. (…) Si se llega a firmar la adenda, ya es imposible una nueva exigencia por parte del concesionario al haber una adenda firmada”, recalcó el gerente general del PECh.