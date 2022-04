ANP sobre intervención a periodista de La República: “Hay un exceso ilegal de la Policía”

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Zuliana Laynes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, sobre la detención irregular de Raúl Cabrera. El periodista de La República fue retenido por cinco horas. Trabajo periodístico y evidencias del exceso policial podrían haber sido borradas del celular y cámaras del reportero.

- Lo que le ha pasado a Raúl Cabrera es inaceptable

Lo decíamos ayer en el pronunciamiento oficial que emitíamos. Esto no se termina con una disculpa pública, con procesos a mandos inferiores. Lo que vemos es un comportamientos sostenido de los efectivos policiales y más en cobertura de un conflicto social. Es la primera vez que yo escucho que la Policía te tiene que acreditar para que cubras un conflicto social.

Cuando mostró la credencial del diario La República le dijeron, según reveló ayer a la Asociación Nacional de Periodista, que eso no lo acreditaba como periodista y que tenía que haberse registrado con la PNP. ¿Desde cuando en un país democrático un periodista tiene que acreditarse con la Policía?

Lo peor es que fueron cinco horas sin saber dónde se encontraba el colega. Nosotros estuvimos a punto de denunciar su desaparición porque estábamos en contacto con colegas de Abancay, Apurímac. Les pedíamos que entren en comunicación con la Defendería del Pueblo y la Policía les decía que no había nadie detenido, versiones contradictorias por lo menos de tres a cuatro horas.

Desde Abancay, nos confirmaron que sí estaba detenido y que la Defendería del Pueblo de Apurímac estaba actuando. Son risibles las excusas que dan los efectivos policiales. Primero lo irregular porque detienen a un periodista que se identifica como tal, se lo llevan de manera irregular al campamento, le decomisan sus implementos de trabajo —celular y cámara— luego lo trasladan a la entidad policial. Creemos que la presión que se generó a partir del diario, la prensa local, es lo que genera que sea visible el caso, llevarlo a la comisaría y ponerlo en libertad.

- ¿Quién debe responder?

Esto no es responsabilidad del comisario de la zona. Aquí tiene que responder la Dirección de la Policía Nacional, el ministro del Interior, esto no puede pasar. La PNP tiene un manual de derechos humanos para intervenir en este tipo de situaciones. Rechazo contundente a lo sucedido ayer y subrayar que no es un caso aislado. Ya hemos tenido que intervenir cuando un corresponsal de La República, en Puno, también fue detenido de manera irregular, además, enmarrocado como si fuera un delincuente.

- La Policía es como el brazo armado de la empresa porque para qué lo llevaron al campamento minero. Encima, le habrían borrado el material que estaba haciendo ¿Qué hacer en estos casos?

Te dan un escarmiento con un medio nacional, como para decirle a la prensa local: “Mira, nos metemos con este (La República). Ustedes ni se atrevan a venir a hacer cobertura, porque si nos metemos con ellos, qué podemos hacer con emprendimientos informativos digitales”, es un mensaje potente.

Nosotros estamos a la espera de la confirmación del borrado del material periodístico. Ayer nos hemos pronunciado y, como te digo, nosotros no exigimos responsabilidades a la comisaría de la zona solamente, sino al director nacional de la PNP y al ministro del Interior en este tipo de hechos que constituyen un claro atentado al derecho a la información.

De confirmarse que se le ha devuelto el teléfono y la cámara borrando material periodístico, nosotros vamos de inmediato a activar el mecanismo de Naciones Unidas. En este país tenemos un mecanismo de protección. Nos gustaría saber qué está haciendo el Ministerio de Justicia con un mecanismo que, una vez más, demuestra que es fallido. Hay un exceso concreto, ilegal de la Policía de este país.

El borrado del material haría aún más grave el problema porque se ha borrado evidencia del exceso policial.

- Creen que al poner estado de emergencia la PNP puede hacer de todo. Eso no significa que seamos Corea del Norte. ¿Qué se puede hacer para que el Gobierno entienda que los periodistas no somos enemigos?

Este es el año en el que tenemos la cifra más alta de agresiones a periodistas, y no voy a decir que solo vengan del Ejecutivo. Tenemos registradas 74 agresiones a periodistas en cuatro meses del año. El ministro del Interior debe rendir cuentas sobre lo ocurrido; de no hacerlo, demostraría que desde el Ejecutivo hay un cero compromiso por garantizar la actividad periodística en este país.