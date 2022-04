Chorrillos: asaltan a policía en retiro cuando salió a comprar el desayuno para su familia

En Chorrillos un policía en retiro fue asaltado por delincuentes cuando regresaba de hacer las compras para compartir un desayuno familiar. El hecho ocurrido a las 7.00 a. m. fue captado por las cámaras de seguridad instaladas por los vecinos de la zona.

Las imagenes muestran el momento en que dos delincuentes ingresan a una calle a bordo de una moto lineal, el copiloto desciende para ir tras su víctima, quien se echó a correr hacia el parque Fovipol al notar la presencia de los malhechores. Pese a poner resistencia, el exagente de la PNP fue despojado de su teléfono celular y billetera.

“En plena carrera me he caído, me levanté y corrí, pero ya el tipo estaba encima de mí. Me robaron mi celular, inmediatamente tuve que ir a mi domicilio a bloquear las tarjetas y todo lo que tengo ahí”, narró el afectado, el diálogo con Canal N.

Solo minutos después, los mismos ladrones fueron grabados nuevamente atacando a su segunda víctima, una joven que salía de su domicilio para dirigirse a su centro de trabajo.

“Forcejeamos más o menos hasta llegar a la pista, se subió a la moto, se fue y lo indignante fue que, a menos de la mitad de la cuadra, estaba estacionada la camioneta del Serenazgo”, afirmó la mujer.

De acuerdo con los residentes del lugar, la presencia de los patrulleros no es suficiente para darles tranquilidad, ya que estos raqueteros esperan pacientemente a que se muevan para cometer sus fechorías.

Las únicas cámaras que grabaron los atracos pertenecen a las familias que piden mayor resguardo policial, ya que viven con temor. “Hemos realizado el pedido a la municipalidad, sobre el retiro de un Kiosko ubicado en la calle san Cristóbal que se encuentra abandonada y es lugar de personas de mal vivir”, acotó una dirigente vecinal que prefirió el anonimato.