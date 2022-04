Arequipa: piden cambio de docente por resistirse a dictar clases presenciales

Arequipa. Padres de familia del tercer grado C del nivel primaria de la I.E. 40206 Milagros, protestaron este miércoles en los exteriores de la sede de la Ugel Sur para exigir el cambio de la docente Virginia Perochena.

Según los manifestantes, la profesora se rehúsa, desde el inicio del año académico, a realizar clases presenciales ya que se consideró en estado vulnerable al contagio de COVID-19.

“No es una persona adulta, pero dicen que tiene diabetes e hipertensión. Si la docente no puede hacer clases presenciales entonces que pida su licencia por salud y nos pongan otra docente. Nuestros hijos no aprendieron nada en dos años en la modalidad virtual y no queremos que un año más estén sin ir al colegio”, indicó una de las madres.

Los progenitores agregaron que la directora del plantel ya remitió el pedido a la Ugel Sur, pero esta entidad aún no les da respuesta y por ello protestaron este miércoles.

Contaron que la directora, al comprender la situación de los pequeños, se ofreció a dictarles clases presenciales un mes, pero ahora ya retornó a sus labores habituales. “La otra maestra Perochena a seguido cobrando su sueldo como si hubiera estado haciendo clases con normalidad”, se quejó otro padre de familia.

Hace una semana, a los 23 alumnos de esta sección los tuvieron que dividir en los otros salones de su grado, pero esto genera igual preocupación a los padres de familia porque las aulas son pequeñas y no se respeta en lo mínimo el distanciamiento social entre los menores.