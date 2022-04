Protestantes en Arequipa piden cierre del Congreso y medidas por suba de alimentos

Las protestas convocadas para este jueves 7 de abril se realizan de forma pacífica en Arequipa. Sin embargo, el tránsito se ve afectado por algunos minutos en calles del distrito de Paucarpata y el Cercado . Varias organizaciones piden el cierre del Congreso y alegan que no está actuando de forma eficiente.

Por ejemplo, en los exteriores del Gobierno Regional de Arequipa se apostó Construcción Civil a fin de que la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez Canahuire escuche sus demandas. Los protestantes piden que la entidad regional genere más obras. Así también, exigieron que se cierre el Congreso y el Ejecutivo tome medidas con respecto al alza de vida.

“Muerte al monopolio, viva Construcción Civil. Exigimos el cierre del Congreso”, exclamaron.

En tanto, el secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Chapa Díaz expresó que las movilizaciones convocadas para este jueves serán pacíficas.

De otro lado, se realiza una marcha en el Cercado de Arequipa integrado por varios sindicatos de trabajadores, como Sutunsa, Sutep, entre otros.

“Protestamos con el alza del costo. No podemos estar ajenos a esta realidad. No hay incremento de sueldos, no se ha cumplido la emergencia educativa”, detallaron integrantes del Sutep.