Federación de Trabajadores de Arequipa acatará movilización por alza del costo de vida

No cesan las protestas. La Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) anunció que acatará este jueves una movilización por el alza del costo de vida.

Diferentes gremios se concentrarán en dos puntos: la plaza España y frente al local del Gobierno Regional de Arequipa. Así, recorrerán diferentes calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Armas.

El secretario de la FDTA, José Luis Chapa, indicó que la protesta es para exigir al Gobierno del presidente de Pedro Castillo que adopte medidas para evitar la “concertación de precios”.

“El alza de combustible es gobernada por los grandes monopolios que hay en el país, ellos son los que acaparan todo y están haciendo que el costo de vida haya subido”, refirió el dirigente a La República.

Chapa aclaró que la movilización no es para pedir la renuncia del jefe de Estado, como la protesta que se acató en Lima y otras regiones. “Es lo que quiere la derecha, que renuncie, porque hasta ahora no entienden que ellos no ganaron las elecciones”, dijo.

El secretario de la FDTA consideró necesario impulsar un proyecto de ley para regular los precios y el cambio de Constitución, a fin dar solución el alza del costo de vida.