¿Qué cosas no se deben hacer al viajar en vuelos nacionales e internacionales?

Un viaje puede ser la receta perfecta para alejarse del estrés y la cotidianidad. Sin embargo, regalarte un vuelo a cualquier destino no es cosa de un día. Para llevar la comodidad y la mejor experiencia de tu vida en tu equipaje, debes programarlo con tiempo y tomar ciertas precauciones.

Si estás por viajar por primera vez en avión o viviste un mal episodio durante el traslado hacia algún país o región del mismo, esta nota te ayudará a convertir en inolvidable el aventurarte a recorrer los aires.

Evita llegar tarde

Esto puede provocar que pierdas el vuelo o se retrase el embarque. Toma precauciones y llega con tiempo al aeropuerto. Recuerda que, para vuelos internacionales, debes estar en el recinto de viaje con tres horas de anticipación.

No plastificar tu maleta en los exteriores del aeropuerto

A través de la campaña “Viaja fácil”, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez recomienda evitar envolver en plástico la maleta fuera o dentro de las instalaciones del centro de viajes.

Puedes acceder a ofertas de vuelos nacionales e internacionales. Foto: EFE/referencial

No olvides portar tus documentos

Ten a la mano tu documento de identificación (DNI o carnet de extranjería vigentes) y tu tarjeta de embarque o boarding pass impresa o digital para facilitar el cumplimiento de los tiempos previos al embarque.

No aceptar objetos de extraños

Ya sea dentro del avión o antes de ingresar a tu vuelo, evita recibir objetos de personas desconocidas. Estos podrían involucrarte en situaciones inesperadas e incluso te podrían entregar drogas.

No llevar equipaje pesado o abundante

Richard Dawood, médico especialista en el Centro de Medicina del Viajero (Travel Medicine) de la Clínica Fleet Street de Londres, explica a la BBC que transportar mayor equipaje agrega “presión y malestar” a tu aventura por los aires. En caso de vuelos largos, llevar solo prendas y objetos necesarios para alivianar el peso de la maleta. De esa manera, vas a garantizar un viaje cómodo y relajado.

Evita llevar sobrepeso durante tus viajes, ya que implica incomodidad y altos costos. Foto: La República

Evita usar prendas ajustadas

Una buena idea es vestir ropa holgada o con capas para asegurar tu comodidad durante el vuelo. Puedes usar pantalones sueltos, una bufanda que sirva como manta y polos o sudaderas nada apretadas.

No es obligatorio usar protector facial

Si bien, a diferencia de la doble mascarilla, el protector facial no es de uso obligatorio, sí es recomendable usarlo porque viajar en avión implica compartir el mismo espacio cerrado y muchas veces seco con varias personas. Tu seguridad es primero.

No dejes de hidratarte

Distintos sitios web recomiendan beber muchísima agua. Por ello, debes llevar contigo alguna botella o envase para rellenar e hidratarte más que si estuvieras viajando por tierra. Ten en cuenta, además, que en los aeropuertos las bebidas suelen tener un costo elevado.

Las personas que tienen un viaje programado pueden solicitar con urgencia un pasaporte. Foto: John Reyes

Evitar quedarte en el asiento durante todo el viaje

No permanezcas en tu asiento todas las horas del viaje. Recuerda que puedes realizar movimientos o pequeños paseos en el avión para no arriesgarte a contraer una trombosis venosa profunda (TVP) o la formación de coágulos de sangre en tus venas. Si no soportas la hinchazón en tus pies y tobillos, ni el dolor en las piernas, el movimiento es la solución perfecta para ti.

No permanecer en vela

Para acostumbrarte a la nueva zona horaria del destino al que llegarás, se recomienda dormir durante el vuelo. El descanso ayuda a que el famoso jetlag no te impida el sueño. Si evitas que este trastorno llegue a ti, lograrás que el viaje de tu vida no se convierta en una pesadilla.