¿Qué es ‘Shopseo’?: más de 5.000 peruanos denuncian que fueron estafados por internet

Más de 5.000 personas han denunciado, ante la Policía Nacional, que fueron estafadas en internet con el ‘Shopseo’, una plataforma virtual que prometía duplicar el dinero de todo ciudadano que quisiera invertir.

Según un informe de Punto Final, Ye Wikang, un ciudadano de origen asiático de 27 años, estaría vinculado con esta organización criminal internacional. En septiembre del 2021, el sujeto se inscribió en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) como peruano con el nombre de Nicolás Ye Pinedo. Sin embargo, cuando la policía cruzó información con migraciones detectó que no había otorgamiento de nacionalidad ni procedimiento en trámite. Es decir, que habría intentado inscribirse con documentos falsos.

Pero, ¿qué es el ‘Shopseo’? Cuando una persona aceptaba la cantidad de dinero a invertir en la plataforma, se les registraba con un número de usuario, contraseña y un código de verificación. Una vez dentro de la página, el inversionista encontraba información sobre sus supuestas ganancias.

En declaraciones al dominical, Carlos, un ingeniero de sistemas que se inscribió en enero de este año, contó que fue estafado y explicó la modalidad de la plataforma. “ Me explicaban que tenía que invertir cierta cantidad de dinero y al cabo de 20 días se duplicaba. Comencé con 300 soles y verifiqué si se duplicaba, y sí (se duplicaba) ”, declaró.

“Ellos te permitían hacer 30 tareas diarias en la que uno le daba un click a un producto supuestamente de cada tienda online como Amazon, Mercado Libre, para que esos productos tengan una mejor reputación y la gente pueda comprarle a ellos. Eso es lo que nos hicieron creer”, agregó.

¿Cómo operaba el ‘Shopseo’? Si el socio hacía un deposito entre 1.000 a 4.999 soles, ganaba un bono del 35%; si era de 5.000 soles, la ganancia era de 3.000 y los niveles iban en aumento, según lo invertido. Entusiasmado por cómo crecía la inversión, decidió inyectar 14.000 soles, sin sospechar lo que pasaría después.

Para darle una fachada de legalidad, los socios de ‘Shopseo’ depositaron el dinero en cuentas bancarias a nombre de empresas que fueron constituidas notarialmente en septiembre del año pasado; aunque no tenían vinculación con el comercio electrónico.

“Cuando uno ve el RUC de estas empresas, ninguna tiene que ver con la actividad afín que sería comercio electrónico. Tiene diversos como transporte, alimentos, pero no tiene nada que ver con ello”, dijo el Coronel PNP José Cruz, jefe de la división de estafas Dirincri.

A fines de febrero, una víctima intentó realizar la valoración de los productos y se dio con la sorpresa de que la plataforma ya no existía. Jonathan Buenaventura, gerente general de una de las empresas que ‘Shopseo’ constituyó legalmente para desviar el dinero de las víctimas, denunció que Ye Wikang intentó comprar su silencio con un monto de 15.000 soles.

“En la conversación previa antes de llegar al lugar donde me cité con él, me vuelve a decir lo mismo ‘que yo te voy a dar un dinero para que no digas nada y no me perjudiques’. Me dio a entender que estaba embarrado en esto, sabía su delito, lo que había cometido y que con su dinero lo podía arreglar”, precisó.

Cuando Ye Wikang fue capturado por la PNP, se le encontró 15.000 soles y vouchers con dinero de depósitos de 220.000 soles. Su vinculación con la plataforma ‘Shopseo’ son varias y las víctimas esperan que pueda responder por los delitos y no quede en libertad.