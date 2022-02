Condori sobre aforo al 100%: No es una medida populista, hemos usado criterios de la OMS

El ministro de Salud, Hernán Condori, afirmó este martes que su propuesta de ampliar el aforo de los espacios abiertos y cerrados al 100% no es una medida populista, como diversos especialistas del sector afirmaron, sino que está basada en criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con ello, trataría de dejar atrás las múltiples críticas que se le han sumado al Ministerio de Salud desde que entró en reemplazo de Hernando Cevallos.

“Nosotros, el Ministerio de Salud, hemos utilizado los criterios de la OMS con mi equipo técnico, no es una medida populista y esto no lo estamos haciendo recién”, señaló a la prensa desde el estadio Profam, en una campaña del Minsa.

Añadió que cada 15 días se evalúa cómo va la curva epidemiológica de casos para tomar medidas correspondientes. “Durante toda la pandemia, se evalúa cada 15 días, cada semana la curva epidemiológica, los casos de contagiados, de fallecidos, y con todo eso, al evaluar, hemos visto que estaba disminuyendo la cantidad de casos COVID-19. Está disminuyendo los pacientes hospitalizados, el número de fallecidos”, detalló.

Por otro lado, descartó el rumor de que se podría dejar de usar mascarillas en un futuro cercano. “ Vamos a seguir usando nuestra doble mascarilla , nuestro distanciamiento, tener las tres dosis de vacunas. Son las recomendaciones del Minsa para poder continuar en bajada todos estos casos y poder estar combatiendo esta pandemia”, sostuvo.

Colegio Médico en contra

El decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, sostuvo en ATV que la medida que quiere tomar el ministro carece de una base científica, ya que aún continuamos en una tercera ola de la pandemia.

“La medida que quiere tomar el ministro Condori no tiene una base científica, técnica. Yo creo que su inexperiencia ha hecho que ya mañana quiera que el aforo sea al 100%. Estamos todavía en una tercera ola. Parece que todavía no se ha dado cuenta que estamos con muchos pacientes enfermos. Es cierto que ha bajado la ocupación de las camas UCI, pero, por ejemplo, yo ayer he estado en Ayacucho, las camas UCI están en 100%”, manifestó.