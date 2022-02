PNP investiga muerte de adolescente durante obras de Sedapal

Con información de Mary Luz Aranda / URPI - LR

Trágico accidente en Villa María del Triunfo. Una adolescente de 14 años perdió la vida tras caer una pesada roca en su casa. El hecho ocurrió en el sector 3-Sur del asentamiento humano Virgen de Lourdes del distrito.

La menor se encontraba en su dormitorio junto a su madre cuando fue sorprendida por un fuerte ruido; de un momento a otro, una gran piedra rompió el techo de calamina de su vivienda e impactó sobre su cabeza.

“Estaban haciendo los preparativos de los 15 años de Tatiana cuando escucharon un fuerte sonido, como (un) relámpago. Mi hermana se desapegó de su hija por ver a sus otros pequeños. (Cuando) regresa por Tatiana, la ve echada, ya le había caído la piedra. Mi hermana dice que (...) la dejó en el suelo para pedir ayuda”, narró Jhon Mariano, tío de la menor.

En la parte alta del lugar, Sedapal, a través del consorcio San Miguel, realiza la construcción de un reservorio de agua potable. El personal de la empresa contratista habría realizado una mala maniobra al denotar una dinamita, que ocasionó que la rocas volaran y cayeran sobre las viviendas prefabricadas del sector.

Según vecinos del asentamiento humano Virgen de Lourdes, el consorcio no comunicó sobre los explosivos y no contaban con los elementos de seguridad para ejecutar tal acto. Además, denuncian que los trabajadores del proyecto no asistieron a la víctima y, pese a la gravedad del caso, huyeron del lugar.

“Me cuenta una vecina que, al salir a pedir ayuda, vio que pasaron dos personas de la empresa que no creían que había pasado algo. Estos ingresaron y, al ver el cuerpo, salieron al toque, y con una camioneta se retiraron”, contó.

Para el tío de la víctima, el accidente fue “una negligencia al 100%” por el consorcio San Miguel. Por tanto, pide que se esclarezca los hechos y que se brinde la asistencia económica a la familia.

Personal de Sedapal llegó al lugar para brindar apoyo económico para los gastos del sepelio y entierro de la menor, así como legal y moral a la familia de la adolescente. Victor Alarcon, vocero de la empresa prestadora de agua potable, anunció que le solicitó al consorcio detallar lo ocurrido y, de hallarse su responsabilidad, impondrán una sanción económica. Asimismo, la PNP llegó hasta el lugar de los hechos para continuar con las investigaciones correspondientes.