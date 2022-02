Joven estilista denuncia maltrato laboral: “No podíamos reír, ni hablar, ni sentarnos”

“No podíamos reír, ni hablar. Nos hacían descuentos del sueldo. Si el salón estaba vacío, teníamos que quedar esperando, de pie, hasta que otro cliente llegara. En muchos casos nos íbamos al baño para descansar un poco o nos colocábamos en puntos ciegos para las cámaras para poder descansar unos minutos”, indicó indignada Marina León, extrabajadora del salón de belleza One Blush, ubicada en Miraflores.

Cansada del maltrato laboral que vivía, la joven asistente de belleza decidió utilizar sus redes sociales para dar a conocer su caso ante las autoridades como la Sunafil. Según lo que ella narra, nunca firmó un contrato de trabajo con la estética y así como ella, serían varias las trabajadoras que no tendrían ningún beneficio laboral por lo mismo.

“Entré a trabajar el 15 de diciembre, pero nunca firmé contrato. Es más nos enviaron de vacaciones y estas tampoco fueron pagadas. Al momento de renunciar, no fui liquidada con mis beneficios sociales. Cuando volvimos de las vacaciones, nos pidieron realizarnos un descarte de COVID-19. Según la empresa nos iban a devolver el dinero gastado. En mi caso, el examen me costó un poco más que la demás personas y solo me hicieron el reintegro del monto que todos habían gastado”, dijo.

Asimismo, indicó que solo tenían 30 minutos de refrigerio cuando por ley son 45 minutos los que cada trabajador debería tener; además, en algunas oportunidades almorzaban a las 5.00 p. m. porque el salón se encontraba lleno y tenían que atender a su clientela.

Marina también contó que la empresa les hacía descuentos a sus salarios, a medida de castigo, para que de esta forma entendieran cuáles eran las normas laborales que regían en ese lugar.

Joven estilista pide apoyo a las autoridades por haber sufrido maltrato laboral. Foto: captura / WhatsApp LR

“Una vez le descontaron a una compañera por haber culminado su turno sin lavar algunos artículos que se utilizaban en el día a día”, indicó la estilista.

Finalmente, manifestó que intentaron despedirla por haber dicho delante de una cliente que el sistema de trabajo en One Blush era esclavizador, ya que esto dañaba la imagen y trayectoria de la dueña. Ante ello, León presentó su carta de renuncia.

Nos comunicamos con la administradora de la estética, quien efectivamente confirmó que la trabajadora fue despedida y que no había firmado un contrato de trabajo porque se encontraba en periodo de prueba. Asimismo, indicó que La República se podía comunicar vía correo electrónico con el gerente general de dicho salón para que nos brindara más detalles sobre lo sucedido.

Este diario también se contactó con Sunafil y nos indicaron que el caso viene siendo investigado y cuando se hayan cumplido los plazos determinados podrán dar algún tipo de declaración.