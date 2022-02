Corte de luz en Lima y Callao: zonas, horarios y distritos afectados este 7 y 8 de febrero

Cooperativa Las Flores Av. Canto Grande Cdra. 1, 2, 4, 7; Calle Tradiciones Cdra. 1; Mz. A, B, C, Calle Las Cantaillas Cdra. 1; Urb. Caja De Agua Av. Lima Cdra. 1, 2, 3; Mz. F, F4, I, Calle Arequipa Cdra. 2; Calle Cabo Blanco Cdra. 1, 3; Pasaje El Observador Cdra. 1; Pasaje Huancayo Cdra. 3, Pasaje Mollendo Cdra. 1; Mz. Ch, D, F; Pasaje Privado Cdra. 1,2; Mz. A, B, C, D, E, E4, F, F4, G, H, Calle Cusco Cdra. 3; Mz. Ch D4, Calle Pisco Cdra. 3, 4; Calle Puno Cdra. 2; Calle San Pedro De Lloc Cdra. 1, Mz. D, E; Jr. Zorritos Cdra. 2, 3, Mz. A, B, C, F, F4, G; a. h. Chacarilla De Otero Mz. A, B, C, D, E, F, a. h. 3 Compuertas Mz. A, B, C, C2, D, E.