Más de 2.000 policías resguardarán el Estadio Nacional por partido Perú vs Ecuador

Este 1 de febrero, Perú se enfrentará a Ecuador por las Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 en el Estadio Nacional de Lima. Por ello, más de 2.000 agentes policiales ya se encuentran listos para resguardar por dentro y fuera del coloso José Díaz.

La presencia policial tiene como objetivo proteger a la ciudadanía que acuda hasta el estadio para alentar a la selección peruana. El jefe de la Regional Policial Lima, general PNP Jorge Angulo Tejada, mencionó que desarrollaron un plan en conjunto con diferentes instituciones como el Ministerio del interior, Ministerio Público, Municipalidad, entre otros.

Asimismo, resaltó que estarán pendientes antes, durante y después del partido para resguardar a un total de 33.000 personas (50% del aforo dispuesto por el Minsa). En esa línea, precisó que la venta ambulatoria no estará permitida en el lugar.

“Primero, se recomienda que no vengan con vehículo porque van a tener que dejarlo muchas cuadras antes. No hay una venta ambulatoria ni nada desde las rejas. Así que se pide que no compren entradas a última hora cerca al lugar porque pueden ser estafas”, indicó en Latina.

Por otro lado, el general señaló que se cerraría desde la avenida Petit Thouars hasta la avenida Paseo de La República. En esa línea, los hinchas pueden asistir desde las 5.00 p. m. para ver el partido y solo ingresarán los que tengan sus tres dosis.

“Los menores de edad no pueden ir porque aún no tienen sus dosis de refuerzo. Siempre con todos los protocolos correspondientes y sus entradas”, mencionó. Por último, acotó que permanecen en calma, pese a que no cuentan con un actual ministro del Interior.