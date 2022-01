Desde hoy todos los niños de 5 a 11 años ya pueden vacunarse contra la COVID-19, anunció Minsa

Los niños de 5 a 11 años de edad podrán acudir a vacunarse contra la COVID-19 desde hoy, viernes 28 de enero de 2022, en todo el Perú, así lo anunció el especialista en salud pública del Ministerio de Salud, Mario Izquierdo. Esto se ampliará con mayor magnitud durante el fin de semana.

“La información oficial si bien fue al inicio que los menores de 10 a 11 años y los de 5 a 11 años con comorbilidades se vacunen (...) Ahora, en la medida que hemos avanzado en estos días, yo consideró que la licenciada (Gabriela Jiménez) estará dando algunas nuevas medidas para este fin de semana. Sin embargo, ya se está abriendo la vacunación para los niños de 5 a 11 años tal como dicen”, indicó en RPP.

El funcionario de la institución indicó que en estos momentos, la población infantil es las más susceptible a contraer la enfermedad al ser un sector no vacunado contra el coronavirus. Incluso, en enero, según EsSalud, el número de hospitalizaciones se incrementó en un 50% a comparación de diciembre.

En ese sentido, el médico detalló que por este motivo, la inmunización de niños se amplió para no perder la oportunidad de que menores que acuden al vacunatorio y no tienen la edad no se lleguen a aplicar la dosis.

“Esto con la finalidad de evitar oportunidades perdidas de vacunación porque llega un padre o una madre con un niño de 6 o 7 años y de repente tenemos la posibilidad de vacunarlo, pero si le decimos que hoy no le toca, podríamos perder la oportunidad de que vuelvan a regresar para vacunarlo. La idea es captar a la mayor cantidad de niños vacunados”, precisó.

Por último, el representante acotó que esto permitirá el retorno a las clases presenciales para los menores de edad.