En oposición a Majes II hay motivos ideológicos de gente que se opone a todo

La polarización ideológica llegó a Majes II. Aunque parezca mentira, la contención, para evitar la caída del proyecto agroexportador, se articula más en Lima que en Arequipa. Los defensores son aplicados activistas del libre mercado y agricultura empresarial. Jaime de Althaus ironizó en un tweet: no quieren mina ni agro, directo a la prehistoria. En Arequipa, las opiniones van entre la indiferencia y el rechazo radical a seguir con este modelo de inversión. Los críticos rechazan la Adenda 13 para modernizar el riego y sueñan con el fin del contrato con la concesionaria Angostura Siguas. Plantean el minifundio para la agricultura familiar (ronda el espíritu del general Velasco y su reforma agraria). La última palabra la tiene el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) cuyos consejeros deben aprobar la Adenda 13. Milton von Hesse justifica el cambio tecnológico de riego que incrementa el proyecto en 104 millones de dólares más. Aclara que el monto lo asume la concesionaria y se recupera en la venta de tierras. Con el cambio tecnológico, una hectárea costará $ 12.000. El dueño de la propiedad tendrá agua presurizada en la cabecera de la parcela. Con el anterior diseño tenían que construir su reservorio, instalar una bomba para regar, etc.

En Arequipa se pide volver al diseño original del proyecto, canales en lugar de tuberías.

Es imposible. No alcanzará el agua. Son 38.500 hectáreas y todas las parcelas deben tener 85% de persistencia. Eso significa que de 100 días al año en 85 días debe haber agua con cierta presión, calidad y volumen. Si la conducción no se entuba ni se presuriza no se llegará a esa persistencia. Solo podrían irrigarse 27.500.

Pero por qué no canales?

En todas las irrigaciones del mundo predomina el entubado en la conducción para evitar la evaporación, robos que ocurren en canales abiertos, estos también se usan de basureros y son sensibles a derrumbes. No entiendo el razonamiento de pedir canales abiertos en una irrigación moderna. Me parece que los opositores a la Adenda 13 lo hacen por intereses particulares: unos por motivos ideológicos, gente que se opone a todo lo que sea inversión privada sin ninguna evidencia ,solo por ideología. Por otro lado, están algunos agricultores de Majes I, quienes creen que Majes II será un mal ejemplo, porque se pagará por una tarifa real del agua, algo que ellos no hacen. No valoran el agua y la desperdician en el riego. Provocaron el desastre ambiental con derrumbes.

Se anuncian movilizaciones de agricultores en contra de la Adenda 13 justamente por la tarifa del agua.

Este consejero (Elmer Pinto) que alienta esto es míope. No tiene mirada de largo plazo. Si Majes II es un éxito los agricultores de Majes I también se articularán en cadenas de agroexportación y dejarán de producir alfalfa. Su tierra valdrá diez veces más. Una hectárea con papa te genera S/10.000 al año, si le metes palta o uva generas S/. 50.000, pero para ello debes tener tecnología, packing, planta de frío o distribuidor con el contacto internacional.

Se habla de que generará empleo precario y los arequipeños serán peones.

El empleo va más allá del trabajo de campo. Demandará ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas, veterinarios, proveedores de fertilizantes, técnicos de sanidad agropecuaria, etc. Que no vengan con cuentos. ¿Cuánto genera 5 hectáreas al año? Muchos menos que el salario agrícola (de agroexportación) que viene con beneficios sociales y te da una seguridad de ingresos todos los años. No resiste análisis, es el ataque ideológico de un segmento del país. Ica es la única región con empleo pleno.

La sensación que existe en Arequipa es que Cobra cambia las reglas de juego.

El proyecto se subastó en 2010. Vino el reclamo de Cusco, ellos querían que Arequipa no toque el río Apurímac. En el fallo de TC se determina que ellos tenían derecho al agua. Eso disminuye la disponibilidad para Majes. Esas condiciones varían en 2015 cuando se reactiva el proyecto. En su balance hídrico, ellos demostraron que no iban a irrigar lo propuesto. Ahí surge la Adenda 13.

La empresa habla de tres circunstancias: caudal ecológico perdidas por evaporación y cambio climático. Contraloría no reconoce las dos primeras.

El gobierno regional, ministerio de Agricultura aceptaron los argumentos del concesionario. Economía y Finanzas y Proinversión también lo revisaron. El informe de Contraloría debería haberse acotado a lo presupuestal pero quien lo redactó opinó de cosas que no debió hacerlo sin la información. Ellos dicen, por si acaso es mi punto de vista y no es condicionante. Dicen, firmen la adenda y deja esos temas para después.

Ese es un argumento de los consejeros para no querer dar luz verde a Majes II.

(...)Les diría a los arequipeños investiguen cómo se hace una irrigación en el mundo. En un contexto de cambio climático ya nadie discute si una irrigación debe venir por canales abiertos o tubería. Es obvio que va por tubería. Es como se dijera, uso una tuneladora o pico y pala. Mira ya está el procedimiento de caducidad, el concesionario irá a CIADI conseguirá su indemnización y Majes será como el gasoducto. Dijeron que lo haría Petroperú. Avanzaron cero.

Cuando usted estuvo en el Ministerio de Economía, se opuso a Majes II.

A inicios de 2000 cuando el gobierno regional quiso reactivarlo la evaluación fue de que Majes I había sido un desastre. No se hizo nada de lo que se prometió que se iba a hacer. Por razones políticas repartieron la tierra, por sorteo (5 has) a agricultores que no tenían inversiones para hacer producir la tierra en plazos razonables. Sembraron alfalfa. Se evaluó eso y Majes II solo podía ser viable si se orientaba a la agroexportación. Para agricultores que reconozcan un valor del agua con una tarifa que permita dar mantenimiento al sistema.v

(vea la entrevista completa en larepublica.pe/regionsur/

- Quienes rechazan Majes dicen que la tierra será para las grandes empresas?

Mentira, ahí la ideología está mezclada de ignorancia e intereses particulares. No es cierto. La agricultura que saca de la pobreza es la empresarial. En Europa, existen las cooperativas, donde los agricultores se someten a las reglas de la cooperativa. Instalar una hectárea de uva o palta cuesta $ 25.000. Súmale a eso el costo de la hectárea (12.000), el gasto corriente. El pequeño agricultor de dónde sacará $ 50.000. Tampoco puede ejecutarse por obra pública por dos razones: hay un proyecto de inversión pública aprobado por Sistema Nacional de Inversiones. Hay un contrato de concesión que te manda a esto, a módulos de 200 hectáreas. Por lo menos la generación de arequipeños que están vivos no lo verán si Majes II se cancela ahora.

-Se plantea módulos de cinco hectáreas?

El contrato ya está firmado. Hay un convenio entre Proinversión y GRA con los lotes de 200 hectáreas.No es posible mecanismos para empezar a jugar la tierra. Si el GRA hace otra cosa será un delito. Deshacer esto demorará cinco o seis años.

-Se plantea que el gobierno nacional podría terminar la obra

El Gasoducto está abandonado hace cuatro años. Dijeron que lo haría Petroperu. Cuánto se avanzó? cero y mira cómo están los tubos. Los arequipeños deben decidir entre el progreso y dinamismo. Deben darse una vuelta por Ica y Villacuri, Viru o Olmos y miren la tecnología que se ha metido. Con todo el potencial que tiene Arequipa no apuesta a su potencial agroexportador por perjuicio ideológico. El cerezo tiene un enorme potencial, las pampas de Siguas es la única zona del país con condiciones para su cultivo, una hectárea puede asegurar 100.000 dólares por año. Eso no se puede hacer con un agricultor de subsistencia. Se necesita una manejo empresarial muy fino. Arequipa debe decidir si le hace caso a la demagogia.

En cuestión de cierre financiero se acusa a la empresa que no lo hace por falta de espalda financiera.

Cobra pertenece ACS, el mayor grupo de Europa. Tiene proyectos en Perú por mil millones de dólares. La empresa que lo compró, Vinzi es otra empresa gigantesca. El cierre financiero no se hizo por que no hay adenda. Hablan tonterías. Que pregunten a los bancos si estas empresas tienen problemas para levantar plata del sistema financiero.

-Ante la negativa del consejo regional de firmar la adenda, el gobierno nacional podría hacerlo?

Es una posibilidad remota. Siempre hay el recuerdo en Arequipa con Egasa. No es recomendable, tampoco este gobierno cree en la inversión privada y el Minagri tiene esa visión romántica de agricultura de cinco hectáreas. No tienen una sola política orientada a la agricultura moderna.