Más de un pelo para remediar desastre en mar de Ventanilla

La keratina es la clave. Es un componente del cabello que absorbe el petróleo. Se necesitan toneladas de cabello humano para limpiar el mar de Ventanilla afectado por el derrame de Repsol.

Es una alternativa viable. Las plumas, la lana de oveja y los pelos de animales también tienen esta propiedad, sostiene Benigno Sanz Sanz, biólogo, docente de las universidades San Agustín y San Pablo en Arequipa.

Comparte la opinión el director de Ingeniería Ambiental de la San Pablo, Joel Arias Enríquez.

“Hay varias tecnologías, como las bombas, esponjas de absorción y barreras de contención que sirven para esta descontaminación, pero son caras. Por eso, el cabello podría ser una opción más viable”, detalla Arias.

La técnica consiste en confeccionar almohadillas de yute que midan 30x30 centímetros. En el interior se colocará una cantidad de cabello que dependerá si es agua marina, dulce u otra. Según refiere Sanz, aproximadamente, puede retener petróleo hasta 10 veces su peso.

¿Cómo se desecha el cabello impregnado de petróleo?

Para limpiar el mar de Ventanilla, se necesitan toneladas de cabello. Sin embargo, el desecho, impregnado con el hidrocarburo, debe confinarse en un relleno sanitario especial. Y eso sí, es costoso. En este caso debe asumirlo La Pampilla. No obstante, al haber contratado una consultora para que recoja los residuos, esta establecerá su método. Puede manifestar que el uso de cabello no está dentro de su plan y no hacerse cargo. Ahí debe intervenir el Ministerio del Ambiente, sostiene Sanz.

Por su parte, Arias menciona que también podría ser incinerado, aunque esta forma de desecho genera gases.

Para Arias, el océano tiene un proceso de biodegradación natural. Asimila el petróleo y lo descompone. El sol ayuda con la fotoxidación, pero dura varios años. Ahora lo que estamos limpiando es lo superficial, en el fondo se solidifica y se queda por algún tiempo, precisa.

Para Sanz, los ecosistemas deberían recuperarse entre 1 o 2 años, pero el problema debe ser manejado.

Campaña en Tacna y Arequipa

El desastre ecológico moviliza a miles de ciudadanos. En plazas de Arequipa y Tacna, la organización Hair Boom Perú recolecta cabello. En Tacna hay 16 puntos de acopio en los distritos de Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y el centro poblado de Augusto B. Leguía. En la Plaza Zela se realizan cortes de cabello gratuitos.

En Arequipa, se recolecta las donaciones en la Plaza de Armas, el Cetpro Isabel La Católica, localizado en la Av. Goyeneche, y la plaza de Las Américas en Cerro Colorado. La iniciativa también se realiza en provincias.