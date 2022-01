Huarochirí: familia quedó atrapada durante sismo y lo perdió todo

Tras registrarse un sismo de magnitud 5.6 a 19 kilómetros al noreste de Lima, durante la madrugada del 7 de enero de 2022, varias familias resultaron afectadas, una de ellas es la Castillo Prudencio, cuyos miembros quedaron atrapados en su vivienda luego de que un desprendimiento de rocas cayera sobre la misma.

“Yo me encontraba descansando con mis hijos, estaba durmiendo cuando empezó y, en mi desesperación, no sabía a quién sacar primero de mis hijos, no podía jalarlos a todos. En ese momento, cuando estaba por salir, se cayó la pirca, cayeron piedras encima de mi casa. Quedé atrapada con mis hijos”, dijo, a La República, Beatriz Prudencio Morales, madre de la familia.

Luego del movimiento telúrico, los vecinos de la comuna fueron alertados del derrumbe por el hermano de la damnificada, Ángel Prudencio Morales, quien vivía a tan solo una cuadra del lugar. Entre todos ayudaron a la madre y a los tres niños.

“Fui la última en salir. La única que salió lastimada fui yo, por suerte. Estaba en una esquina, asustada, abrazando a mis hijos para que no les pase nada a ellos”, comentó.

Si bien todos salieron sin heridas de consideración, la casa quedó inhabitable. Una vez fuera de peligro, Beatriz pudo darse cuenta que ya no quedaba nada de su vivienda. Las rocas cayeron encima de todo lo que poseía. “Todas mis cosas están aplastadas, cocina, refrigeradora, muebles”, señaló.

El padre de familia, Richard Castillo Quispe, se encontraba en Lurín trabajando. Beatriz pudo contactarse con su esposo una hora después de lo sucedido. Él expresó tranquilidad al saber que su familia se hallaba a salvo y prometió regresar tan pronto termine de trabajar.

Comuna brinda apoyo a familia

La municipalidad del distrito de San Antonio ya se ha contactado con la mujer para ofrecerle una cama y colchón para que puedan pasar la noche, además de algunos materiales como cemento para la reconstrucción de su hogar. “Mi esposo está lejos y yo debo cuidar de mis hijos”.

Asimismo, un vecino de la zona le ha brindado un cuarto a Beatriz y a sus hijos para que se puedan quedar por el momento. Cualquier tipo de ayuda, puede comunicarse al celular 949196090 o hacer una transacción Yape a dicho número.

Un sismo de magnitud 5.6 se registró a las 5.27 de la mañana a 19 kilómetros al noreste de Lima. El temblor de hoy, 7 de enero de 2022, tuvo una profundidad de 116 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía Twitter. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Atender y estar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.

Alejarse de ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Distanciarse de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué hacer antes, durante y luego de un sismo?

El Instituto de Defensa Civil (Indeci) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta antes, durante y luego de un temblor. Ante uno de gran magnitud, se solicita calma y acudir de modo rápido a los lugares seguros. Asimismo, alistar una mochila de emergencia con las provisiones básicas en una zona estratégica de la casa para recogerla de manera rápida y fácil.