COVID-19: ¿cómo podría desarrollarse la tercera ola de contagios según el Minsa?

La COVID-19 tiene su tercera variante en ómicron, más contagiosa que las anteriores. Con su irrupción, la postura de la entidad de salubridad del Estado, el Ministerio de Salud (Minsa), ha sido firme: plantear tres hipótesis del impacto que tendría la tercera ola en el Perú.

En el siguiente artículo, indaga sobre los potenciales escenarios de alcance y mortalidad que podría acontecer en el país durante los próximos meses.

¿Qué pronostica el Minsa para la tercera ola?

El investigador del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco, dijo para RPP que se manejan, en efecto, tres escenarios que podrían ocurrir.

En un primer escenario, la ola podría durar de siete a ocho semanas, con un incremento rápido de casos hasta su resolución . El símil se encuentra en Sudáfrica.

El problema con este escenario, dice Munayco, es que el Perú es geográficamente más grande que el país africano. Eso podría provocar que la diseminación del virus pueda durar mucho más: quizá primero en la costa, luego en las otras regiones del país. Un punto a favor sería que la nación avanzó con el proceso de vacunación hasta el 80% , mientras que en Sudáfrica la inoculación total es del 30%.

En un segundo escenario, la tercera ola tendría un ciclo más largo, hasta abril o mayo .

En una tercera situación (la más deseable) el proceso de vacunación sigue en avance.

Esta última posibilidad podría generar un ciclo más largo en el tiempo, pero con un incremento lento en el número de casos. De esa manera, no se desbordarán los servicios sanitarios . Dijo Munayco en una entrevista: “(Esto) es lo que queremos; lo que queremos es que no haya un incremento masivo; que haya un incremento lento para manejar los casos, porque si hay un incremento masivo, satura los servicios (de salud), y es ahí donde se observará un mayor número de fallecidos”.

Menos letalidad de la variante ómicron

Los contagios de la variante ómicron en el Perú aumentan. A la fecha son 309 contagiados. No obstante, César Munayco dijo que esta tercera ola acontecería diferente a las anteriores: un mayor número casos, es cierto, pero una menor cifra de personas hospitalizadas y fallecidas, contrario a delta.