¿Cuáles son las diferencias entre los síntomas del Ómicron con las demás variantes?

La nueva variante Ómicron fue detectada el último 24 de noviembre del 2021 en Sudáfrica y se ha ido expandiendo alrededor del mundo causando que varios países levanten sus señales de alerta. Asimismo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sido clasificada como una “variante de preocupación” por su alto número de mutaciones.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud (Minsa) ha reportado 309 casos confirmados de afectados con esta nueva variante. Por ello, te contamos todo sobre los síntomas de la Ómicron y sus diferencias con otras variantes de la COVID-19.

Al respecto, la especialista Erika Castillo, PhD en Ciencias Médicas y fundadora del portal cienciagenérika, nos cuenta sobre los síntomas de un contagio por Ómicron.

“Los síntomas que se han detectado son considerados leves y similares a los que tienen un resfriado o una gripe, como el dolor de garganta, el dolor de cabeza, la secreción nasal o la congestión nasal, el tipo de síntomas que están más vinculados a la parte superior del tracto respiratorio”, señala la especialista en salud, “lo que no se ha reportado hasta el momento son casos en los que haya síntomas graves como falta de respiración o problemas de saturación.”

Características de la variante Ómicron

Asimismo, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta nueva variante sería mucho más contagiosa que anteriores, como la Delta, por lo que la transmisión sería más veloz entre las personas.

Al respecto, la fundadora de cienciagenérika, Erika Castillo, nos comenta sobre las razones de esta diferencia.

“Esta variante tiene muchas más mutaciones en la parte del Spike(S), de la espiga, que es la que finalmente interactúa con las células receptoras de las personas. Tiene más mutaciones acumuladas e, incluso, comparte algunas con variantes anteriores como la Delta”, señala Castillo.

De esta forma, la Ómicron tendría más cambios en la estructura que interactúa con las células humanas, por lo que “hay más posibilidad de que baje el nivel de reconocimiento del sistema inmune”, nos indica la especialista sobre la principal diferencia y razón por la que más gente se está contagiando de esta variante de la COVID-19.

¿Es más peligrosa la variante Ómicron con relación a las otras?

Si bien hasta el momento los síntomas detectados en los pacientes no son de gravedad, lo que preocupa a los especialistas es la velocidad de su propagación.

“El alto nivel de contagio, pese a que sean más leves los síntomas, también aumenta la posibilidad de que sí se presentan casos graves y eso sí constituirá a nivel de salud pública un peligro”, nos indica la PhD en Ciencias Médicas, “ cualquier saturación del sistema de salud es peligrosa porque afecta no solamente a las personas infectadas con COVID-19, sino también a las no infectadas porque no van a tener acceso a un sistema de salud”

En esa línea, otro aspecto a tomar en cuenta y que recalca la especialista es que con una mayor dispersión de esta variante entre las personas puede ocasionar que tenga un mayor número de réplicas y, por ende, pueda tener mutaciones más agresivas.

Precauciones contra

Según el Ministerio de Salud (Minsa), hasta el momento se ha podido inmunizar al 80.04% de la población con dos dosis contra la COVID-19. Este avance en la vacunación ha hecho que el Minsa reduzca las cifras de hospitalizaciones y fallecimientos ante una posible tercera ola.

De esta forma, si bien los estudios han mostrado que la eficacia de las vacunas se puede ver reducida ante la nueva variante Ómicron, una tercera dosis ayudaría a reforzar nuestro sistema inmune.