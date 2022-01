Costa Verde: PNP impone papeletas por infringir restricciones de ingreso a playa en Barranco

En un recorrido por la Costa Verde, agentes de la Policía Nacional del Perú impusieron multas a dos jóvenes que nadaban en el mar, pese a la restricción impuesta por la Municipalidad de Barranco. Sin embargo, ambas alegaban de que eran deportistas y, por ello, no estaban incumpliendo ninguna norma.

“Yo vengo a practicar deporte. He nadado diez minutos y me quieren poner una multa. No me muestran la resolución u algo”, indicó en Latina. Así también, su otra compañera mencionó que “tienen los mismos derechos que otros deportistas profesionales para usar este espacio”.

De acuerdo a las comunas que tienen playas en la Costa Verde, el acceso a playas está prohibido hasta el lunes 3 de enero. Salvo que el ciudadano que acuda sea por un deporte individual como tabla o nado profesional. Caso contrario, solo se podrá usar el Malecón para caminar, correr, andar en bicicleta o scooter.

En el informe de Latina también se mostró que durante las fiestas de Año Nuevo se puso un promedio de 260 papeletas por incumplimiento del toque de queda, según declaraciones del jefe de la región policial de Lima, Jorge Angulo.

¿Cuántos casos de la variante ómicron se tienen en Perú?