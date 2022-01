Áncash: alertan deficiencias sanitarias en colegios que dictan clases semipresenciales

Áncash. Tras la inspección realizada a los colegios N.° 86046 José Carlos Mariátegui y N°86050 Uchuyacu Taricá, en la provincia de Huaraz, y N.° 88105 Juan Noel Lastra y N.° 88119, Carrizal, en la provincia de Casma; la Contraloría advirtió deficiencias sanitarias en el desarrollo de las clases en la modalidad semipresencial, que afectarían la salud de la comunidad educativa.

Según el informe, en la I. E. José Carlos Mariátegui los alumnos y personal no utilizan de manera adecuada las mascarillas. Asimismo, el punto de acopio temporal de basura carece de señalización, su acceso no está restringido y los contenedores no cuentan con tapa ni bolsa en su interior. Esta situación se replica en la I. E. N.° 86050 Uchuyacu Taricá.

De igual manera, se alertó que en el centro educativo Juan Noel Lastra los alumnos no mantienen el distanciamiento mínimo establecido y el local educativo no cuenta con señalización que indique el aforo máximo permitido dentro de las aulas. Tampoco se observaron carteles informativos sobre el adecuado lavado y desinfección de manos, así como el uso de mascarillas.

En la escuela Carrizal, el equipo de auditores advirtió situaciones similares, como el inadecuado uso de mascarillas e incumplimiento del distanciamiento social al alertar que las carpetas solo registraban una distancia lateral de 60 centímetros. Adicionalmente, la estación de lavado de manos carecía de jabón y papel toalla, lo cual afecta la higiene de las manos para evitar contagios.

Escolares de todo el país deberán volver a las aulas físicas a partir de marzo del 2022. Foto: Minedu.

Los informes fueron remitidos a los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local de Huaraz y Casma para que, en el marco de sus facultades, adopten las medidas que correspondan para asegurar el correcto inicio de las clases semipresenciales. Mucho más que ahora en esta región se ha incrementado los casos de la variante ómicron de la COVID-19 a cuatro en total.