Feriado largo: el viernes 31 de diciembre y el lunes 3 de enero serán no laborables

En el marco de las celebraciones de fin de año, el Gobierno declaró los días viernes 31 de diciembre del 2021 y el lunes 3 de enero del 2022 como días no laborables, con el objetivo de incentivar el turismo interno en el país, el cual se vio afectado por la pandemia del coronavirus.

Los trabajadores del sector público podrán tener un feriado largo los días 31 de diciembre, 1, 2 y 3 de enero para festejar el Año Nuevo. En tanto, los centros de trabajo del sector privado pueden acogerse a esta medida siempre que haya un acuerdo entre el empleador y trabajadores.

Las horas de trabajo que se perdieron durante los días no laborables serán compensadas en los 10 días posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública en función de sus propias necesidades.

¿Qué días son feriados o no laborables en lo que resta del 2021?

Lunes 27 de diciembre: Día no laborable (sector público)

Viernes 31 de diciembre: Día no laborable (sector público).

Feriados y días no laborables para los primeros días del 2022

Sábado 1 de enero del 2022: Feriado por Año Nuevo

Domingo 2 de enero del 2022: Día no laborable (sector público)

Lunes 3 de enero del 2022: Día no laborable (sector público).

¿Cuál es la diferencia entre feriados y días no laborables?

El Estado es el encargado de definir cuáles son los días no laborables para los sectores público y privado; no obstante, este último lo mantiene como opcional. En las empresas privadas, es el empleador el que toma la decisión de liberar o no de sus funciones a sus trabajadores en las fechas indicadas.